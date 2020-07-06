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Главные соперники Лукашенко нейтрализованы уголовными делами. А Ермошина-потерпевшая – уже смешно

Следственный комитет признал председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину потерпевшей по уголовному делу блогера Сергея Тихановского, сообщила глава ЦИК.

Главные соперники Лукашенко нейтрализованы уголовными делами. А Ермошина-потерпевшая – уже смешно
"Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами "прихлопнуть", ну и далее оскорбительное прозвище меня? "Прихлопнуть" – это слово-синоним "убить, уничтожить". Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет", – заявила Ермошина ранее на заседании ЦИК. 

Доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов удивлен решением Следственного комитета:

- Сергей Тихановский на пикете сказал, что придет в гости к Лидии Ермошиной. Как можно в этом усмотреть реальную угрозу жизни? Если следовать логике, тогда все приходы милиции, других правоохранительных органов в квартиры граждан  – это угроза жизни их жизни. Поэтому нужно  никого не пущать и обращаться в Следственный комитет: Спасите! Защитите!Возбудите! С юридической точки зрения подобная квалификация выглядит смешной: реальной угрозы в данном случае не просматривается. И на этой основе Следственный комитет выносит постановление о признании Ермошиной потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Похоже, что кроме таких «соломенных подпорок» в деле Тихановского ничего нет. Хотя практика последних лет не раз показывала, как следственные органы пытаются «из мухи  сделать слона».


Юрист уверен, что «дело Тихановского» не имеет судебных перспектив:

- Возбуждение уголовного дела против Тихановского и кампании носит превентивный и нейтрализующий характер, чтобы народных трибунов посадить в темницу. Потом, после оглашения итогов “выборов” , будут думать, что делать с этим уголовным делом. Возможно, ограничатся условными сроками лишения свободы,  могут дело прекратить. Правда, если люди уже отсидели пару месяцев, то прекращать дело как-то неправильно. Вообще уголовные дела в нынешней президентской кампании – это метод нейтрализации соперников Лукашенко:

- Гораздо больший интерес вызывает дело в отношении Виктора Бабарико и кампании, поскольку оно  имеет более разрушительные последствия. И не только в отношении людей, далеких от политики, но и в отношении крупного банка с иностранными инвестициями, который, по сути,  подвергли разграблению. Понятно, что учредители банка держат ситуацию под контролем и рано или поздно предъявят счет тем, кто причинил убытки.Еще одно уголовное дело  может быть возбуждено в отношении Валерия Цепкало. Надо полагать, скоро МВД закончит проверку по факту заявления белоруса с турецкими корнями, который в свое время принимал участие в строительстве домика Цепкало. Уголовным делом его могут окончательно выбить из избирательной кампании.

Фактически три основных конкурента Лукашенко нейтрализованы уголовнымиделами – резюмировал Михаил Пастухов.
Юрий Кремнев, "Белорусский партизан"
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