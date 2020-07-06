Главные соперники Лукашенко нейтрализованы уголовными делами. А Ермошина-потерпевшая – уже смешно
Следственный комитет признал председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину потерпевшей по уголовному делу блогера Сергея Тихановского, сообщила глава ЦИК.
"Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами "прихлопнуть", ну и далее оскорбительное прозвище меня? "Прихлопнуть" – это слово-синоним "убить, уничтожить". Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет", – заявила Ермошина ранее на заседании ЦИК.
Доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов удивлен решением Следственного комитета:
- Сергей Тихановский на пикете сказал, что придет в гости к Лидии Ермошиной. Как можно в этом усмотреть реальную угрозу жизни? Если следовать логике, тогда все приходы милиции, других правоохранительных органов в квартиры граждан – это угроза жизни их жизни. Поэтому нужно никого не пущать и обращаться в Следственный комитет: Спасите! Защитите!Возбудите! С юридической точки зрения подобная квалификация выглядит смешной: реальной угрозы в данном случае не просматривается. И на этой основе Следственный комитет выносит постановление о признании Ермошиной потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Похоже, что кроме таких «соломенных подпорок» в деле Тихановского ничего нет. Хотя практика последних лет не раз показывала, как следственные органы пытаются «из мухи сделать слона».
Юрист уверен, что «дело Тихановского» не имеет судебных перспектив:
- Возбуждение уголовного дела против Тихановского и кампании носит превентивный и нейтрализующий характер, чтобы народных трибунов посадить в темницу. Потом, после оглашения итогов “выборов” , будут думать, что делать с этим уголовным делом. Возможно, ограничатся условными сроками лишения свободы, могут дело прекратить. Правда, если люди уже отсидели пару месяцев, то прекращать дело как-то неправильно. Вообще уголовные дела в нынешней президентской кампании – это метод нейтрализации соперников Лукашенко:
- Гораздо больший интерес вызывает дело в отношении Виктора Бабарико и кампании, поскольку оно имеет более разрушительные последствия. И не только в отношении людей, далеких от политики, но и в отношении крупного банка с иностранными инвестициями, который, по сути, подвергли разграблению. Понятно, что учредители банка держат ситуацию под контролем и рано или поздно предъявят счет тем, кто причинил убытки.Еще одно уголовное дело может быть возбуждено в отношении Валерия Цепкало. Надо полагать, скоро МВД закончит проверку по факту заявления белоруса с турецкими корнями, который в свое время принимал участие в строительстве домика Цепкало. Уголовным делом его могут окончательно выбить из избирательной кампании.
Фактически три основных конкурента Лукашенко нейтрализованы уголовнымиделами – резюмировал Михаил Пастухов.
Юрий Кремнев, "Белорусский партизан"
18:13 06/07/2020
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