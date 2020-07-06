Под санкции из-за дела Магнитского попал глава российского СК
МИД Великобритании назвал россиян, попавших под санкции из-за дела Магнитского
МИД Великобритании обнародовал список граждан, которые попали под санкции в рамках британской версии так называемого «закона Магнитского», передает kommersant.ru
Как сообщает ТАСС, под ограничительные меры подпали 25 россиян, в числе которых председатель СК Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин
Упомянутым в списке лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.
Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель Магнитского в конце августа 2019 года.
"Белорусский партизан"
17:48 06/07/2020
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