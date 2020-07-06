Кремль готовит почву к непризнанию результатов выборов при победе действующего главы государства Александра Лукашенко, что открывает широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Беларуси. Пока председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф открывает в Минске светомузыкальный фонтанный комплекс и мило улыбается,, что открывает широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Беларуси.









Данное исследование примечательно не тем, что якобы рейтинг Лукашенко составил 3,8%, а именно выбором подрядчика для такого рода изысканий.





Дело в том, что ранее в 2018 Facebook удалил почти 70 аккаунтов, профилей и приложений связанной с Tazeros Global Systems Артура Хачуяна другой российской компании Social Data Hub, которую соцсеть заподозрила в несанкционированном сборе личных данных пользователей.





Примечательно, что Social Data Hub не скрывала, что собирает информацию пользователей и даже сравнивала себя с печально известной Cambridge Analytica , стоящей за разработкой стратегии по проведению операций информационного влияния во время выборов президента США 2016 года.









Собранные данные белорусских пользователей социальных сетей при подсчёте рейтинга кандидатов в президенты важны с не точки зрения реальной поддержки той или иной политической фигуры, сколько для дальнейшего планирования кампаний по информационному влиянию, в том числе для управления протестными настроениями.









Кстати, еще в 2018 году на территории России прошли так называемые стратегические учения по информационным войнам "Propaganda Games. Belarus".





Во время "учений" были смоделированы в режиме «live» большой спектр сценариев развития конфликтов в соответствии с поставленными целями – от скрытого технологического влияния до действий в условиях масштабных акций протеста, включая:





- противодействие пропаганде, снижение эффективности влияния;

- анализ технологий удержания власти текущего режима;

- преодоление семейственности во власти;

- сценарии развития ситуации в рамках СНГ и Союзного Государства;

- моделирование сценариев реализации оппозиционных настроений в обществе Беларуси и т.д.



