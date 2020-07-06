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Центр стратегических и внешнеполитических исследований: Кремль готовит почву к непризнанию "элегантной победы" Лукашенко

Эксперты Центра стратегических и внешнеполитических исследований считают, что на этот раз Лукашенко может оказаться без легитимизации своей "элегантной победы" не только на Западе, но и на Востоке.

Центр стратегических и внешнеполитических исследований: Кремль готовит почву к непризнанию "элегантной победы" Лукашенко
Пока председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф открывает в Минске светомузыкальный фонтанный комплекс и мило улыбается, Кремль готовит почву к непризнанию результатов выборов при победе действующего главы государства Александра Лукашенко, что открывает широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Беларуси. 

В июне основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг кандидатов в президенты Беларуси, включая Лукашенко

Данное исследование примечательно не тем, что якобы рейтинг Лукашенко составил 3,8%, а именно выбором подрядчика для такого рода изысканий.

Дело в том, что ранее в 2018 Facebook удалил почти 70 аккаунтов, профилей и приложений связанной с Tazeros Global Systems Артура Хачуяна другой российской компании Social Data Hub, которую соцсеть заподозрила в несанкционированном сборе личных данных пользователей.

Примечательно, что Social Data Hub не скрывала, что собирает информацию пользователей и даже сравнивала себя с печально известной Cambridge Analytica, стоящей за разработкой стратегии  по проведению операций информационного влияния во время выборов президента США 2016 года. 

Вопросы к Social Data Hub также тогда  появились и у «ВКонтакте» –  она без предварительного согласия пользователей «ВКонтакте» собирает и использует их данные.

Собранные данные белорусских пользователей социальных сетей при подсчёте рейтинга кандидатов в президенты важны с не точки зрения реальной поддержки той или иной политической фигуры, сколько для дальнейшего планирования кампаний по информационному влиянию, в том числе для управления протестными настроениями.


Кстати, еще в 2018 году на территории России прошли так называемые стратегические учения по информационным войнам "Propaganda Games. Belarus". 

Во время "учений" были смоделированы в режиме «live» большой спектр сценариев развития конфликтов в соответствии с поставленными целями – от скрытого технологического влияния до действий в условиях масштабных акций протеста, включая: 

- противодействие пропаганде, снижение эффективности влияния; 
- анализ технологий удержания власти текущего режима; 
- преодоление семейственности во власти; 
- сценарии развития ситуации в рамках СНГ и Союзного Государства; 
- моделирование сценариев реализации оппозиционных настроений в обществе Беларуси и т.д.

Компания Tazeros также примечательна тем, что выступает контрактором при реализации подрядов российских спецслужб и других государственных структур, не особо скрывая это.
Источник: forstrategy
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