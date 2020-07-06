Обхохочешься! Лукашенко "уважая труд уборщиц" прошелся перед камерами босиком по вылизанному дворцу
Лукашенко пришел на какое-то интервью для ТВ без обуви.
Свой странный вид он объяснил тем, что ходит босиком, "уважая труд уборщиц".
При этом приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул первого опубликовал очень короткое видео - всего на 5 сек. Но, судя по видео, все остальные присутствовавшие были в обуви, а мраморный пол, по которому Лукашенко "ходит босиком", был начищен до зеркального блеска.
"Белорусский партизан"
15:57 06/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение