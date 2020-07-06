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Правозащитники признали политзаключенными помощника Бабарико и координатора его инициативной группы

Белорусские правозащитники признали политзаключенными Елену Карагачеву - члена инициативной группы и личного помощник Виктора Бабарико, а также одного из координаторов его инициативной группы Дмитрия Карако.

"Мы, представители белорусского правозащитного сообщества (...) заявляем о признании Елены Карагачевой и Дмитрия Карако политическими заключенными и требуем их немедленного и безусловного освобождения", - говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна".

Правозащитники уточнили, что Карагачева была задержана 1 июля департаментом финансовых расследований КГК. По их данным, она обвиняется по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты суммы налогов и сборов, повлекшее ущерб в особо крупном размере), и помещена под стражу в СИЗО КГБ.

Карако был задержан 18 июня 2020 года вместе с Эдуардом Бабарико (сыном Виктора Бабарико) по дороге в территориальную избирательную комиссию для сдачи собранных подписей. С момента задержания Карако находится под стражей в СИЗО КГБ.


Ранее правозащитники признали политзаключенными уже свыше 20 человек, включая Виктора и Эдуарда Бабарико, а также ряд их сторонников и блогеров.

По мнению правозащитников, "реальными основаниями уголовного преследования Бабарико и членов его инициативной группы являются политические мотивы, направленные на прекращение их публичной деятельности по выдвижению его в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь и дальнейшем участии в выборах".

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
Источник: interfax.by
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