"Мы, представители белорусского правозащитного сообщества (...) заявляем о признании Елены Карагачевой и Дмитрия Карако политическими заключенными и требуем их немедленного и безусловного освобождения", - говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна".





Правозащитники уточнили, что Карагачева была задержана 1 июля департаментом финансовых расследований КГК. По их данным, она обвиняется по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты суммы налогов и сборов, повлекшее ущерб в особо крупном размере), и помещена под стражу в СИЗО КГБ.





Карако был задержан 18 июня 2020 года вместе с Эдуардом Бабарико (сыном Виктора Бабарико) по дороге в территориальную избирательную комиссию для сдачи собранных подписей. С момента задержания Карако находится под стражей в СИЗО КГБ.









Ранее правозащитники признали политзаключенными уже свыше 20 человек, включая Виктора и Эдуарда Бабарико, а также ряд их сторонников и блогеров.





По мнению правозащитников, "реальными основаниями уголовного преследования Бабарико и членов его инициативной группы являются политические мотивы, направленные на прекращение их публичной деятельности по выдвижению его в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь и дальнейшем участии в выборах".





Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.