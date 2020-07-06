Oops! Ермошину "пришили" к делу Тихановского





В начале июня Ермошина на заседании ЦИК заявила, что некоторые участники избирательной кампании выступили с угрозами в ее адрес и она намерена написать заявление в СК.





"Они (СК Беларуси - Sputnik) вызвали меня к себе для дачи показаний и приняли постановление признать меня потерпевшей по делу в отношении господина Тихановского", - сообщила Ермошина Sputnik в понедельник.





По ее словам, она впервые в жизни проходит по уголовному делу в качестве потерпевшей. "Дело ведет обычный следователь, создана отдельная следственная бригада, которая занимается расследованием (дела Тихановского - Sputnik) по всем эпизодам. Вот один из следователей, а это женщина, она и допрашивала меня", - уточнила глава ЦИК.





Как ранее сообщало агентство, Ермошина на заседании ЦИК заявила, что расценивает растяжки на пикете ка угрозу.





"Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами "прихлопнуть", ну и далее оскорбительное прозвище меня? "Прихлопнуть" – это слово-синоним "убить, уничтожить". Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет", – заявила тогда глава ЦИК.









Как ранее сообщалось, 29 мая во время пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую произошел инцидент, в результате которого "якобы" пострадал сотрудник милиции, хотя на самом деле это была провокация. В результате на пикете задержали десять человек, среди них – блогер и муж кандидата в кандидаты в президенты Сергей Тихановский.





Тихановский планировал и сам участвовать в президентской гонке, однако он не смог зарегистрировать свою инициативную группу, так как на тот момент отбывал административный арест. В итоге группу зарегистрировала его супруга.





Тихановскому предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, ему и еще ряду задержанных обвинение предъявлено по части 1 статьи 342 ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок") Уголовного кодекса Беларуси.



