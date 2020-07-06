Глава "Белой Руси" Давыдько заговорил о "врагах народа"





"Электоральная кампания в любой стране - это в принципе сложно, - подчеркнул Давыдько. - Особенно сейчас, на фоне пандемии. В мире растет чувство недовольства и неопределенности, все предвкушают новые проблемы. Общемировая нестабильность больно бьет по небольшим странам, к которым относится и Беларусь" (цитата здесь и далее по belayarus.by





По его мнению, в том числе и поэтому проведение электоральной кампании вызывает столько эмоций. Поэтому глава "Белой Руси" дал "наказ" коллегам достойно противодействовать "социальной агрессии".





"Мы находимся под беспрецедентным медиавлиянием со стороны наших врагов, - сказал он. - Кстати, эти люди не хотят придти к власти. Их задача - пошуметь, внести раскол, но при этом ни за что в итоге не отвечать. Отечественную интернет-площадку сегодня заняли враги государственности, которые опередили здесь патриотические силы. Но это поле нужно понемногу отвоевывать, захватывать временно утраченные позиции"





При этом Давыдько дал "емкие" оценки всем тем, кто наиболее "агрессивно" пытается противостоять нынешнему главе государства и его курсу, номинируясь в качестве потенциальных кандидатов на высший пост.





По его словам, необходимы "превентивные меры", которые позволят сохранить страну и общество от самого страшного — большой крови, паралича власти, развала экономики.





Он рассказал о разговоре с молодыми людьми, которые стояли в "протестной цепи" в центре Минска.





"Вы думаете, им нужны перемены? - задал риторический вопрос Давыдько. - Ничего подобного. Им не перемены нужны, а шоу, заварушка. Это просто безответственные воспитанники интернета. Таким людям следует подсказать, чтобы они искали проблемы не у власти, не в президенте, а в себе. Возможно, тогда их жизнь наладится"









Также Геннадий Давыдько рассказал о "ажности Белорусского государственного суверенитета". По его мнению, европейские соседи Беларуси этого качества напрочь лишены. И понятно, что многим такой "политический диссонанс" не нравится.