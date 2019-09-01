Венедиктов: Лукашенко согласился сдать Беларусь Путину, но при определенном условии
Венедиктов утверждает, что Лукашенко реально готов был "продать" Беларусь России при условии ежегодной ротации поста президента/вице-президента.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью Гордону рассказал историю, которая ранее гуляла как анекдот, но Венедиктов утверждает, что эта история произошла на самом деле.
"Шанхай, полтора года назад. Российско-белорусская делегация Путин и Лукашенко переговариваются. Путин говорит: давай объединимся. Лукашенко отвечает: у меня своя страна. Ну или что-то в таком духе…
И вот они встают уже прощаться и тут Лукашенко берет Путина за пуговицу. И говорит: я согласен.
Путин растерялся: «На что согласен?»
«На все согласен, Владимир Владимирович. Давайте так – вы президент, я вице-президент… (пауза) А на следующий год наоборот».
Я думал, что это анекдот, пока один из членов белорусской делегации мне не сказал: а что, это все у нас знают, что здесь несправедливого-то? А они ему какой-то парламентский пост предлагают".
На видео момент с историей про Лукашенко с 1.09.19
"Белорусский партизан"
11:52 06/07/2020
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