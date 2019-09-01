Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью Гордону рассказал историю, которая ранее гуляла как анекдот, но Венедиктов утверждает, что эта история произошла на самом деле.





"Шанхай, полтора года назад. Российско-белорусская делегация Путин и Лукашенко переговариваются. Путин говорит: давай объединимся. Лукашенко отвечает: у меня своя страна. Ну или что-то в таком духе…





И вот они встают уже прощаться и тут Лукашенко берет Путина за пуговицу. И говорит: я согласен.





Путин растерялся: «На что согласен?»





«На все согласен, Владимир Владимирович. Давайте так – вы президент, я вице-президент… (пауза) А на следующий год наоборот».





Я думал, что это анекдот, пока один из членов белорусской делегации мне не сказал: а что, это все у нас знают, что здесь несправедливого-то? А они ему какой-то парламентский пост предлагают".





На видео момент с историей про Лукашенко с 1.09.19







