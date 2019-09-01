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Венедиктов: Лукашенко согласился сдать Беларусь Путину, но при определенном условии

Венедиктов утверждает, что Лукашенко реально готов был "продать" Беларусь России при условии ежегодной ротации поста президента/вице-президента.

Венедиктов: Лукашенко согласился сдать Беларусь Путину, но при определенном условии
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью Гордону рассказал историю, которая ранее гуляла как анекдот, но Венедиктов утверждает, что эта история произошла на самом деле. 

"Шанхай, полтора года назад. Российско-белорусская делегация Путин и Лукашенко переговариваются. Путин говорит: давай объединимся. Лукашенко отвечает: у меня своя страна. Ну или что-то в таком духе… 

И вот они встают уже прощаться и тут Лукашенко берет Путина за пуговицу. И говорит: я согласен.

Путин растерялся: «На что согласен?»

«На все согласен, Владимир Владимирович. Давайте так – вы президент, я вице-президент… (пауза) А на следующий год наоборот».

Я думал, что это анекдот, пока один из членов белорусской делегации мне не сказал: а что, это все у нас знают, что здесь несправедливого-то? А они ему какой-то парламентский пост предлагают".

На видео момент с историей про Лукашенко с 1.09.19
"Белорусский партизан"
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