Цепкало пообещал санкции браковщикам подписей

«Все, кто занимается противоправной деятельностью, будут зафиксированы, их имена будут известны, им вряд ли разрешат въезд в страны Евросоюза, в Соединенные Штаты Америки, может быть, в ряд других стран», - предупредил в воскресенье вечером Цепкало.





Политик, потерявший в процессе отбраковки 85 тыс. подписей из 160 тыс. переданных в ТИКи и шанс преодолеть законодательный барьер для регистрации кандидатом в 100 тыс. подписей, требует от ЦИК актов выбраковки подписей.





«Мы требуем, чтобы нам предоставили акты выбраковки. Потому что здесь на самом деле уголовное деяние либо нашего активиста, который подделал эти все подписи, и тогда мы сами хотели бы выявить таких активистов, которых считаем засланными провокаторами, либо мы видим, что этим занимаются как раз члены местной избирательной комиссии. И если этим занимаются члены территориальной избирательной комиссии, то соответственно они занимаются преступлением против народа», - пояснил Цепкало.





По его словам, «власть просто плюнула в лицо людям, которые проявили свою гражданскую активность».