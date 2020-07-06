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В награду за что? Лукашенко раздал генеральские погоны

Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу


Погоны генерал-майора в торжественной обстановке получили командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, начальник управления КГБ по Минску и Минской области Дмитрий Реуцкий, начальник управления КГБ по Витебской области Олег Столярчук и начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский.

Также погоны генерал-майора юстиции были вручены начальнику управления Следственного комитета по Гродненской области Олегу Шандаровичу. 

Начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову было присвоено звание государственного советника таможенной службы III ранга.
Источник: belta.by
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