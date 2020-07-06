Число подписей, принятых в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, было озвучено на минувшей неделе. После этого произошли некоторые "нестыковки": так, в пользу Анны Канопацкой и Сергея Черечня "засчитали" большее число подписей, чем они сами заявляли.





В понедельник Sputnik узнал в Центризбиркоме, кто из претендентов сколько сдавал подписей на проверку.





Так, в поддержку Александра Лукашенко было сдано 1958800 подписей, после проверок "отбраковали" около 19 тысяч.





За Виктора Бабарико сдали 367179 подписей, после проверок не засчитали 201435. Третьим по числу поданных подписей был Валерий Цепкало – однако из 158682 не засчитали более 83 тысяч, из-за чего экс-глава ПВТ не может дальше участвовать в гонке.





В поддержку Анны Канопацкой была сдана 151631 подпись, не засчитано чуть более пяти тысяч. Штаб Сергея Черечня сдал 149750 подписей, чуть более 6,6 тысяч не засчитаны.





Наконец, команда Андрея Дмитриева сдавала 110754 подписи (не засчитано 3913), штаб Светланы Тихановской – 109479 (не засчитано чуть более 4,7 тысяч).





Напомним, не засчитаны не только те подписи, которые признаны недействительными.





Согласно законодательству, ТИК проверяет 20% подписей, если из их числа более 15% недействительны, проверяются еще 20%. Если процент брака снова 15% и выше, не засчитываются вообще все сданные в этом районе подписи.





Сейчас в Беларуси начался новый этап избирательной кампании – регистрация кандидатов в президенты. Она должна состояться до 14 июля, учитываться при принятии решения будет не только число подписей, но и соответствие законодательству претендентов, а также точность их деклараций о доходах.





Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.















