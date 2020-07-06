Июньские тезисы

Тезис 1. Демократический вариант выборов неприемлем.





В пятницу 19 июня 2020 г. на совещании в г. Минске Батька сказал, что если он поступит «демократично» в ходе нынешних выборов президента, то он точно «вообще потеряет» страну и свою власть «уже в течение года» и его все проклянут за «уничтожение Беларуси».





Это типичная патетика всех монархов, которая гласит: государство это я, а я--это моя страна. Беларусы, почитай, точно пропадут без него и на сей раз. Проведем выборы без демократии, чтоб не сгинуть.





Тезис 2. Безответственность демократий. Возьмем соседнюю Литву, которая некогда, как и Беларусь, была в лоне СССР, и которая чуть ли не первой пошла по пути демократий.





«У нас не Литва», говорит Батька, где какая –то Б. Грибаускайте (президент тамошний) «пришла, поулыбалась, посидела и пошла». Это он о парламентской республике, где есть ограничения полномочий депутатов и президента. Депутаты-кнопкодавы есть и там и у нас, но разница в том, что срок полномочий президента в Литве ограничен, а вот в Беларуси точно не ограничен после референдума 2004 г. Народ тогда сказал-царствуй на славу. Значит напрасны всякие хлопоты по ограничению самовластия Батьки. Как сказала 23 июня всем любезная Н. Кочанова —«президент --это неприкосновенно». Руки прочь, это даже не обсуждается.





Тезис 3. Я устал, но не уйду. Батька много раз выходил в свой народ с жалобой, что он уже наелся досыта властью президента, что этой властью пресытились и его дети. И что же? Уставший Батька не последовал примеру Б. Ельцына и не отрекся от трона под бой кремлевских курантов накануне Нового года. А недавно открыто заявил, что вообще «не отдаст страну никому» вместе с властью, даже если народ проголосует за избрание другого кандидата, даже если это уголовно наказуемое деяние, даже если это нарушение Конституции.





Тезис 4. Вихри враждебные не пропустим, а их ветродуев посадим. Еще в ноябре прошлого 2019 г. Батька говорил: «Если обществу не нравится, как президент организует это (парламентские выборы в согласии с демократическими процедурами цивилизованного мира и по его рекомендациям), в следующем году смогут выбрать нового. Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду». А сегодня этот же человек открытым текстом говорит: «Мы вам страну не отдадим» при любом исходе голосования народа. Ему железно плевать на законы, нате Вам мой бархатный кукиш. Вы только приведите обожаемый электорат к избирательным урнам, господа претенденты.





Тезис 5. Демократий нет нигде, а в Беларуси ею хоть залейся.





Ба ка на совещании 19 июня он прямо сказал, что «его просто толкают» спасти страну не демократично, а через «какое-то силовое разрешение этой ситуации», вынуждают пролить кровь в этой избирательной кампании.





В таком случае, кто подталкивает Батьку к кровавому сценарию? Конечно сами протестанты и демонстранты, нарушители заведенного порядка. Он хочет победить «красиво», элегантно, без образа кровавого царя. А «пока просит и предупреждает, что если кровь прольется массово, то он точно не будет виноват, так как предупредил галантно, что «никому не позволит сломать эту страну» и что он будет сохранять её и свою власть в ней «чего бы мне это ни стоило». Батька грозиться и обещает всем «разобраться с помощью людей в погонах». Да и сама глава ЦИК г-жа Ермошина как-то предупредила, что самодержец волен использовать все средства для спасения уникальной и единственно образцовой демократии. Батька много раз говорил учителям цивилизации, что этой демократии им надо учиться на примере Беларуси. Тут ее бастион и витрина.





Тезис 6. Фашизм не пройдет. 21 июня Батька сказал при открытии мемориала «Ола» в дер. Борки, сожженной в годы немецко-фашистской оккупации, что «Беларусь не допустит возрождения идей нацизма на своей земле, что фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят». Вот только муть покрывает это самое возрождение и распространение нацизма в Беларуси. Где и когда фашисты были рождены тут, среди тутэйшых, пачцивых и талерантных белорусов?. Возможно, речь идет о бело-красно-белом флаге, который «испоганили прислужники» Гитлера в годы оккупации. Возможно, речь идет о прославлении Гитлера и нацистского порядка, как образца для парламентской Беларуси и «роли в ней президента» в интервью немецкой газете «Хандельсблат» 23 ноября 1995 г. Если это восхваление «жесткой власти» нацистов транслировалось по белорусскому радио, то кто же таким образом пропагандировал и воспевал фашистский режим при усатом фюрере как эталон и эффективную модель управления в Беларуси?. Возможно, речь идет о возрождении опыта газовых печей в концлагерях нацистов в крематории г. Минска, где в 1999 г., по свидетельству одного очевидца, сожгли исчезнувшего оппозиционера В. Гончара. А кто это поручил главе КГБ не допустить шатания по стране банд уголовников в ходе выборов, да еще так, чтобы народ не подумал «что гестапо вернулось» и началось массовое истребление неугодных людей? Кто это так настоятельно напоминает о ведомстве Г. Мюллера в Беларуси, где молодежь не знает ни пыток гестапо, ни массовых зверских убийств неизвестными эскадронами смерти?





Тезис 7. Никакой «бешеной фальсификации на выборах не будет. Прошли те времена». Ой ли. Недовольные это подтвердили повсеместно живыми цепями с криками «Уходи, мы тебя увольняем. Народ проснулся и прозрел» и прочее, и тому подобное. Однако тут вам не Литва. Революционеры, как говорит Батька, постояли, покричали и мирно разошлись с триумфом морального единения и свободы самовыражения. Батьке наплевать на эту победную эйфорию, потому что в его органах её четко видно по видеокамере, вмонтированной в скворечник под Волковыском, а в судах протоколы о задержаниях ясно перечисляют персонально, кто ругался матом и грозил усачу тапком. Почему правдоискатель прячет лицо за транспарантом о том, что с народом все белорусские силовики — ОАЦ, КГБ, ОМОН, СК, прокуратура, милиция, группы быстрого реагирования?. Разве этот анонимный флэшмоб от имени всех профессий не есть заурядная манипуляция голосами, против которой он истово борется? Тормози, свыше обещана не бешеная, а умеренная фальш.





Тезис 8. Сказано 19 июня— кто «будет заниматься политикой, а не непосредственно своими делами—поставим на место». Не лезь в политику, «потому что придут и наденут наручники». Наденут и на улице и на кухне, где еще позволено выражаться и стучать в кострюли. Это у ихних демократиях требуется соблюдать презумпцию невиновности подозреваемого, запрещается оглашать материалы предварительного следствия, обвинять и угрожать репрессиями до постановления суда. Как пояснил недавно директор межгосударственной телерадиокомпании «Мир» В. Перцов, «в цивилизованном мире…угрозы жизни, здоровью, клевета и оскорбления быть не может». У нас же не Литва. У нас Батька щедро осыпает соперников по выборам оскорблениями вроде «подонки, негодяи, дебил, идиот, отморозок», угрожает им на каждом появлении перед публикой и говорит железобетонно 9 июня на совещании по вопросам национальной безопасности, что «если идут угрозы—это уголовное нарушение и преследуется по уголовному праву».





Кто всего этого не понимает, пусть выйдет из строя и признается, а мы посмотрим, какого цвета у него мозги.





Тезис 9. Сказано 22 июня 2020 г., что «никто власть в Беларуси сегодня не поменяет». Изумительны слова того, кто выше бога. Сменить власть через выборы не получится. Потому как голосуй, не голосуй, все равно получишь …3%. Народу можно не ходить на голосование, потому что Батька точно уверен, что большинство проголосует за него и он точно знает «какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы». Ибо давно сказано: «среди рабов до упоенья ты жажду власти утолил и их цепи лаврами обвил».





Тезис 10. Не допустим дестабилизации. Все детишки уже привыкли слышать от Батьки, что разные отморозки и отщепенцы народа хотят дестабилизировать страну, расшатать ее устои и взорвать опоры. Как они это сделают, если эта стабильность опирается на всенародную любовь? Что это за мощные силы, которые способны взорвать железобетонный фундамент стабильности, который покоится на действующей Конституции? А разве Вы не слышали, что сам строитель Конституции, на которой держится стабильность, мир и порядок в стране, поручил судьям Конституционного суда 15 марта 2018 г. «быстро, в течение года выдать на гора новую Конституцию и положить ее на стол» для душевного разговора с народом? Неужто Вы запишите Батьку с Конституционным судом в ряды отмороженной оппозиции, подрывников и разрушителей чистой, уютной и мирной страны? Конституция --это фамилия или имя блондинки за «60 долларов в час»?





Тезис 11. Не отдадим страну ворам.





Ребятишки прекрасно понимают, о чем идет речь, когда Батька пугает их жульем, которое, придя к власти, все растащат, разворуют, поделят и продадут жильцов в ярмо олигархов и толстосумов. В начале президентства в 1994 г. он обещал «окончательно прекратить разграбление государства» и выгнать всех жуликов и коррупционеров на Гималаи. Вот только они с тех пор укоренились во власти. Батька уже 25 лет выжигает это ворье в виде коррупционеров, взяточников. Но, едва плут слез, как мошенник залез. Детишки обожают его мгновенный способ искоренения расхитителей общественного добра и уравнения в нищете. Чуть что--в морду и поделом. Рыло в пуху --в наручники и на тюремные нары. Ведь нет дыма без огня. И не надо волокитных судов, верховенства и культа какого-то права. Вы сомневаетесь, что белорусы сами творцы и участники этой тотальной фабрики лжи и фальсификаций? Тракторист ворует солярку, доярка – молоко, полевод—зерно, продавец--граммы. Они приписывают надои, прибавляют вес, превращают провалы в успехи, симулируют бурную деятельность, имитируют активность, то есть лгут и фальсифицируют достижения для получения наград, премий, квартир, льгот, пособий, санаториев. Они и сейчас прекрасно знают, что убытки им спишут, долги простят и выплатят за счет общего бюджета, что обман сгинет в болоте коллективной безответственности, «безалаберности, разгильдяйства и очковтирательства». Неужели не знакомо? Счастье получать жалкие копейки за хождение на работу, за ничегонеделание, за пустую работу на склад им 25 лет сохранил на блаженном островке стабильности Батька, бывший коммунист и председатель совхоза.





Эта неизменная забава украсть у всех и обмануть всех включает и выборы на советско-коммунистическом островке в Беларуси. Жители его привыкли жить во лжи и безнаказанности. Люди на советском болоте побоятся покинуть его и сейчас. Кто этого не знает, пусть выйдет из строя и признается, а мы посмотрим прямые или кривые у него мозги.





Тезис 12. «У нас нет революционеров».





Увы, ими кишат анонимные телеграм-каналы и флешмобы, где Батьку мигом свергли от лица всего народа, а всю власть объявили в агонии. У органов порядка не хватает наручников и емкостей автозаков для искоренения «информационного шума». В результате эти источники революции решено заковать в бетон единомыслия. В результате милиции приказали держать руки за спиной—пусть борцы решают в изумлении математическое уравнение: наши витязи крутят там фиги или прячут балончики с ароматом? А вот чиновники по кабинетам не выходят на кулачные бои, трепещут и боятся показать раскол в своих рядах. Кто там заявляет о омоложении руководства и люстрации кадров? Да Батька тысячу раз провел их люстрацию и парализовал животным страхом. Он тысячу раз перетряхнул их и нагнул в позе лакеев так, что они и рот боятся раскрыть. Холуи сменяют Холуевичей на выборах, а Вы все ищете среди них свободу личности и инициативу движения. Батька сам цепенеет от вероятных путчей и заговоров среди этой серости и ничтожеств. А Вы ищете тайный смысл в перестановке им орд нескончаемых подхалимов и угодников. Он кажется всесильным, потому что захлебывается этим потокам услужливых временщиков, которые все вышли из «правдивых, скромных, трудолюбивых» низов. Он упивается и черпает силу во всеобщей лжи, беззаконии, вседозволенности, всепрощении этого лицемерия и двуличия среди безусловно «принципиальных, беспристрастных и справедливых» выходцев из народа. Правда, детишки на всякий случай держат кукиш в кармане и тихонько молятся о переменах под подушкой. Зачем стадам дары свободы.





Лимит революций не исчерпан, особенно цветных. Так как у всех цветов есть еще оттенки. Вы еще не видели бледноголубой и серорозовой революции. Кто этого не знает, пусть выйдет из строя и скажет, а мы определим—думает он умом или разумом.







