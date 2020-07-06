Эксперт: Российские лидеры идут по стопам Лукашенко

С 1994 года президент Александр Лукашенко правит Республикой Беларусь железной рукой. Однако в последние месяцы его контроль над страной существенно ослаб, и он вполне может лишиться власти после президентских выборов, запланированных на 9 августа.





Такой исход потрясёт не только Беларусь; он станет также серьёзной причиной встревожиться для президента России Владимира Путина.





В начале 2020 года казалось, что никто не сможет бросить вызов Лукашенко. Большинство белорусов были уверены, что их авторитарный лидер выиграет выборы и останется на шестой президентский срок, благодаря тем же самым методам, который обеспечивали ему предыдущие победы.





И даже оппоненты Лукашенко внезапно затихли, когда он начал защищать белорусский суверенитет от путинских планов «интегрировать» два постсоветских государства.





Но Covid-19 всё изменил. Лукашенко объявил пандемию «психозом» и регулярно врал по поводу её масштабов и жертв, поэтому простые люди, пострадавшие от этого кризиса, внезапно развернулись против него.





Особенное недовольство у них вызвали требования властей принять участие в празднованиях 9 мая, посвящённых окончанию Второй мировой войны, без масок и защитных перчаток, а также ставить подписи за переизбрание Лукашенко.





В начале мая власти арестовали популярного блогера Сергея Тихановского, который ранее объявил о намерении баллотироваться в президенты. Но его жена, Светлана Тихановская, попыталась выступить вместо него и получила активную поддержку. В июне очереди желающих поставить подпись за её кандидатуру в Минске, Бресте и Гомеле растянулись на полкилометра, несмотря на требования полиции разойтись.





Опросы общественного мнения, проведённые в период с 20 мая по 22 мая (после этого власти запретили их проводить), показывают, что Лукашенко поддерживают всего лишь 3-6,24% избирателей, а Тихановскую – 12,7-18%, при этом явного фаворита, бывшего гендиректора Белгазпромбанка Виктора Бабарико (сейчас он арестован белорусским КГБ) поддержали 50-54,9% респондентов.





30 июня Центральная избирательная комиссия в Минске формально разрешила Бабарико и Тихановской участвовать в выборах, завершив проверку подписей их сторонников. Если 9 августа Лукашенко «выиграет» у них, это, почти несомненно, спровоцирует ещё одну «цветную революцию» в Восточной Европе.





Но вероятное поражение Лукашенко после четверти века почти диктаторской власти является не единственной причиной, почему августовские президентские выборы так важны. Есть и другая причина: уже давно наблюдается тенденция, что политические события в Беларуси предвосхищают развитие событий в соседней гигантской стране.





Российские лидеры идут по стопам Лукашенко с середины 1990-х. Кампания за переизбрание Бориса Ельцина в 1996 году, в том числе его призыв к россиянам «голосовать сердцем», была прямо скопирована с избирательной кампании Лукашенко 1994 года. А когда Путин пришёл на смену Ельцину в 1999 году, он (как и Лукашенко тремя годами раньше) провозгласил возврат к «стабильности».





Подобно Лукашенко, который вернул Беларуси флаг и герб советского времени, Путин восстановил советский государственный гимн в России. Путин также следовал примеру Лукашенко в ликвидации независимых политических партий, принуждении оппонентов к эмиграции или даже их убийствах (а иногда это были оба варианта).









В обеих странах парламент и суды были превращены в отделы президентской администрации, а российское законодательство, касающееся «иностранных агентов» и «нежелательных иностранных организаций», скопировало аналогичные белорусские законы.





Наконец, проведённый Путиным 1 июля национальный референдум, который формально позволил ему оставаться президентом после 2024 года (обнулив конституционное ограничение президентских сроков двумя подряд), стал зеркальным отражением референдума Лукашенко в 2004 году.





На референдуме россиянам разрешили голосовать онлайн и за пределами избирательных участков, что напоминает длящийся неделю период «раннего голосования» в Беларуси, который гарантирует Лукашенко одну за другой победы на выборах.





Именно поэтому поражение Лукашенко в августе стало бы огромным символическим ударом по российской версии его политической модели; на будущее России оно повлияло бы намного сильнее, чем старания Украины избавиться от диктатуры. Российские лидеры уже давно относились к Украине как к стране, которая, скорее, готова смотреть на Запад, чем идти по российскому пути, а в Беларуси они видят самого надёжного друга и союзника России.





Россияне испытывают глубокое уважение к белорусам за те страдания, которые они вынесли в ходе Второй мировой войны. Кроме того, граждане обеих стран пользуются равным экономическим статусом с момента учреждения "союзного государства" России и Беларуси в 1999 году.





Большинство россиян ожидали, что Украина рано или поздно выберет либеральную демократию и отвергнет авторитаризм в советском стиле, но аналогичный сдвиг в Беларуси может потрясти основы путинского режима.





Лукашенко сейчас явно идентифицируют с Беларусью, как Путина с Россией. Или, как выразился в 2014 году Вячеслав Володин, нынешний председатель российской Думы: «нет Путина – нет России сегодня».





Подобно Лукашенко, Путин пытается увековечить свою власть, лишает избирателей какого-либо голоса при принятии решений, опирается на советское наследие вместо проведения модернизации страны. И поэтому, если Лукашенко не сможет добиться переизбрания, это произведёт глубокое впечатление на российских избирателей.





Ситуация становится ещё более интригующей из-за возросшей напряжённости в отношениях между Путиным и Лукашенко. С 2000 года сумма российских субсидий Беларуси превысила USD100 млрд, но взамен Россия не получила ничего, кроме благоприятных политических заявлений. При этом Лукашенко часто критикует Путина, он возглавил силы россоскептиков внутри Евразийского союза – этой мечтательной геополитической конструкции Путина.





Возможно, что у Кремля больше нет ни возможности, ни желания вмешиваться для поддержки Лукашенко. Тот факт, что в Беларуси нет таких же этнических противоречий, которые способствовали российскому вторжению на территорию Украины, тоже ослабляет позиции Путина.





Теперь большой вопрос в том, последует ли Беларусь тем же демократическим путём, который в 2014 году выбрала Украина (надо надеяться, что это произойдёт без насилия). Если Лукашенко падёт, тогда путинский режим тоже начнёт выглядеть гораздо менее непоколебимым.