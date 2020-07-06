Дмитриев будет судиться с Мингорисполкомом





- Мы считаем выделенные места для агитации в Минске и в других городах недостаточными для проведения полноценной кампании и, по сути, оскорблением, всех тех, кто хочет не номинального переизбрания Лукашенко, а реальных выборов нового президента с конкуренцией программ и идей для Беларуси. Мы также подадим жалобы в других городах Беларуси. -- заявил Андрей Дмитриев.





Напомним, что на этих президентских выборах есть города, которые вообще не выделили мест для предвыборных пикетов. В Минске такие места - далеко на выселках, в стороне от людских глаз.