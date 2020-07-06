



Об этом говорится в медиамониторинге, проведенном в рамках исследования «Прокремлёвские нарративы в беларусских медиа». В ходе него mediaiq.by проанализировал 1326 публикации (466 беларусских и 860 российских) ведущих медиа двух стран о беларусско-российских отношениях в СМИ Беларуси и России с 1 по 31 мая 2020 года.





Как отмечается в мониторинге, никто в российских СМИ не смог предсказать участие в президентских выборах в Беларуси «кандидатов надежды» экс-банкира Виктора Бабарико и отставного чиновника Валерия Цепкало.





При освещении беларусско-российских отношений беларусские медиа переключились с нефти на газ, где возникла конфликтная ситуация. При этом беларусская сторона не смогла убедить журналистов собственной страны, что утверждение «Газпрома» о долгах за газ является ложным.





Кроме того, в мае беларусское руководство начало искать «руку Москвы» в выдвижении кандидатами в президенты Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.





В мониторинге отмечается, что в мае, впервые за весь период наблюдений в российских медиа зафиксированы низкочастотные нарративы, в которых говорится о польской угрозе — якобы Польша стремится поглотить Беларусь и только союз с Россией дает защиту от этого.





В мае президент Беларуси вышел на первое место как источник информации как в беларусских (здесь он эту позицию разделил с российским коллегой Владимиром Путиным), так и в российских (здесь Путин оказался менее частотным).





Как и в апреле, в мае российские СМИ часто сообщали, что беларусские власти якобы не выполняют рекомендации ВОЗ — упоминание об этом почти обязательно присутствовало в бэкграунде материалов о проведении 9 мая в Минске парада.





В качестве главных героев публикаций в мае выступали Тихановский, Бабарико и Цепкало, но лишь в конце месяца появляется, пожалуй, первая публикация с однозначным фокусом на Бабарико (интервью на «Эхо Москвы» политолога Андрея Суздальцева «Может ли Виктор Бабарико стать реальной альтернативой Лукашенко?») — в июне экс-банкира будут называть главным соперником действующему президенту уже многие комментаторы. В мае на эту роль в российских СМИ претендовал Сергей Тихановский — о нем с такими характеристиками писал в ведущие российские СМИ и давал интервью политтехнолог Виталий Шкляров.











