



Самой недружественной страной по отношению к Литве по-прежнему считается Россия – в этом уверены 68% респондентов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.





Согласно опросу, всего 13% жителей Литвы считают Россию дружественной Литве страной, сообщает lrt.lt.





53% опрошенных верят, что военный конфликт между Россией и Западом возможен, большинство (51%) также считают, что это может быть связано с агрессивной политикой Кремля. Треть респондентов считает, что военное противостояние может быть следствием продолжающихся войн в Украине или Сирии.





Тем не менее, почти половина респондентов заявили, что война невозможна, поскольку Запад и Россия склонны разрешать конфликты мирным путем. Четверть жителей Литвы считает, что Россия не способна вести войну такого масштаба.





Продолжающиеся разногласия по Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) увеличивают количество жителей Литвы, которые оценивают Беларусь как недружественное государство.





"Сократилось количество считающих Беларусь дружественным государством – четыре года назад таких было 55%, в 2020 году – 44%. Кроме того, за это время с 28% до 36% выросло число считающих Беларусь недружественным государством", – говорится в исследовании общественного мнения.





Наиболее дружественными в ходе опроса были названы Латвия (93%), Германия (87%), Эстония (85%), Швеция (84%) и Украина (81%).





В последнее время несколько ухудшилось мнение гражан Литвы о США и Польше. Несмотря на то, что три четверти жителей Литы (73%) считают США дружественным государством, в 2016 году этот показатель был на 12 пунктов выше. По данным аналитиков центра, данный показатель может быть обусловлен негативным отношением к президенту этой страны Дональду Трапму.





Отношение к Польше также несколько ухудшилось - с 81% в 2016 году до 74% в 2020 году.





Опрос проводился с 22 апреля по 6 мая по опроснику, созданному компанией Spinter tyrimai. По телефону и интернету было опрошено 1012 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.