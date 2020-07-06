



Зверева запостила видео, состоящее из двух частей: в первой говорит она, а во второй – Вуд. Девушка рассказывает, что вечером зашла в директ Instagram'а – и получила «такое», что «не могла поверить глазам и ушам». Это и было обращение Вуд. Александра отмечает, что для нее поддержка актера особенно ценна, ведь для ее молодого человека Эдуарда серия фильмов «Властелин колец», где Элайджа исполнил роль хоббита Фродо, – «важный и теплый момент детства», пишет kyky.org





«Я подумала: блин, в каком восторге будут Эдик и Виктор Дмитриевич [Бабарико], когда они это [ролик от Элайджа Вуд] увидят! – делится впечатлениями от видео Зверева. – Я очень надеюсь, что они увидят это скоро. Еще это же увидит и Маша [дочь Виктора]! <...> Я надеюсь, что Маша будет рада, и нам это позволит поверить в сказку в каком-то смысле».