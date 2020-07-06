Напиши письмо белорусским политзаключенным
В Беларуси сегодня десятки политзаключенных - блогеры, активисты, журналисты. Многим грозят годы тюрьмы. Давайте поддержим этих людей!
www.facebook.com/viachorka
Вы можете написать письма и отправить открытки по следующим адресам:
- Тихановский Сергей Леонидович, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Бабарико Виктор Дмитриевич, следственный изолятор КГБ, абонентский ящик 8, Минск, 220050.
- Эдуард Викторович Бабарико, следственный изолятор КГБ, абонентский ящик 8, Минск, 220050.
- Статкевич Николай СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Козлов Дмитрий СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Дударев Владимир СИЗО, ул. Крупская, 99 А, Могилев, 212011.
- Купреева Светлана Николаевна, следственный изолятор КГБ, абонентский ящик 8, Минск, 220050.
- Лосик Игорь Александрович, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Цыганович Владимир, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Кабанов Александр, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Петрухин Сергей, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Неронский Владимир, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Дмитрий Фурманов, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Ушак Вергилий, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Александр Аранович, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Саков Артём, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Новиков Андрей, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Бобровский Василий, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Наумик Владимир, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
- Mar Комар Иван, ПК-17, ул. 1-я Заводская, 8, Шклова, 213004.
- Никита Емельянов, ул. Крупская, 99А-100, Могилев. 212011
- Жемчужный Николая, ПК-9, ул. Добролюбова, 16, Горки, Могилевская область, 213410.
- Павел Константинович Северинец, СИЗО, 1-й пер. Окрестина, 36А, Минск, 220089
"Белорусский партизан"
09:30 06/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение