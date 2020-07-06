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Напиши письмо белорусским политзаключенным

В Беларуси сегодня десятки политзаключенных - блогеры, активисты, журналисты. Многим грозят годы тюрьмы. Давайте поддержим этих людей!

Напиши письмо белорусским политзаключенным
www.facebook.com/viachorka
Вы можете написать письма и отправить открытки по следующим адресам:

  • Тихановский Сергей Леонидович, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Бабарико Виктор Дмитриевич, следственный изолятор КГБ, абонентский ящик 8, Минск, 220050.
  • Эдуард Викторович Бабарико, следственный изолятор КГБ, абонентский ящик 8, Минск, 220050.
  • Статкевич Николай СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Козлов Дмитрий СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Дударев Владимир СИЗО, ул. Крупская, 99 А, Могилев, 212011.
  • Купреева Светлана Николаевна, следственный изолятор КГБ, абонентский ящик 8, Минск, 220050.
  • Лосик Игорь Александрович, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Цыганович Владимир, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Кабанов Александр, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Петрухин Сергей, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Неронский Владимир, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Дмитрий Фурманов, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Ушак Вергилий, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Александр Аранович, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Саков Артём, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Новиков Андрей, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Бобровский Василий, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Наумик Владимир, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
  • Mar Комар Иван, ПК-17, ул. 1-я Заводская, 8, Шклова, 213004.
  • Никита Емельянов, ул. Крупская, 99А-100, Могилев. 212011
  • Жемчужный Николая, ПК-9, ул. Добролюбова, 16, Горки, Могилевская область, 213410.
  • Павел Константинович Северинец, СИЗО, 1-й пер. Окрестина, 36А, Минск, 220089
"Белорусский партизан"
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