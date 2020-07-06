+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Цепкало: Если нам откажут в регистрации, есть другие сценарии развития событий

Экс-глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей (ЦИК заявил, что после проверок у него осталось 75 249 подписей при необходимом минимуме 100 тысяч), но не собирается выходить из президентской кампании вне зависимости от решения ЦИК о регистрации.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом Цепкало заявил в ходе общения в его YouTube-канале, пишет TUT.BY.

— В течение ближайшей недели произойдут серьезные события, которые определят, как мы будем действовать. Отступать мы не собираемся, мы будем двигаться в этой кампании вне зависимости от решения Центризбиркома, — заявил Валерий Цепкало.

То, что его пытаются снять с гонки, претендент назвал также боязнью власти своих наиболее рейтинговых конкурентов — Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и его.


Сейчас, рассказал Цепкало, его команда пытается защитить голоса своих избирателей.

— Если нам откажут в регистрации, есть другие сценарии развития событий, — сказал Цепкало.

Ранее он не исключал объединения с кем-то из кандидатов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]