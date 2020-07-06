Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Об этом Цепкало заявил в ходе общения в его YouTube-канале, пишет TUT.BY





— В течение ближайшей недели произойдут серьезные события, которые определят, как мы будем действовать. Отступать мы не собираемся, мы будем двигаться в этой кампании вне зависимости от решения Центризбиркома, — заявил Валерий Цепкало.





То, что его пытаются снять с гонки, претендент назвал также боязнью власти своих наиболее рейтинговых конкурентов — Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и его.









Сейчас, рассказал Цепкало, его команда пытается защитить голоса своих избирателей.





— Если нам откажут в регистрации, есть другие сценарии развития событий, — сказал Цепкало.





Ранее он не исключал объединения с кем-то из кандидатов.