Цепкало: Если нам откажут в регистрации, есть другие сценарии развития событий
Экс-глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей (ЦИК заявил, что после проверок у него осталось 75 249 подписей при необходимом минимуме 100 тысяч), но не собирается выходить из президентской кампании вне зависимости от решения ЦИК о регистрации.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Об этом Цепкало заявил в ходе общения в его YouTube-канале, пишет TUT.BY.
— В течение ближайшей недели произойдут серьезные события, которые определят, как мы будем действовать. Отступать мы не собираемся, мы будем двигаться в этой кампании вне зависимости от решения Центризбиркома, — заявил Валерий Цепкало.
То, что его пытаются снять с гонки, претендент назвал также боязнью власти своих наиболее рейтинговых конкурентов — Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и его.
Сейчас, рассказал Цепкало, его команда пытается защитить голоса своих избирателей.
— Если нам откажут в регистрации, есть другие сценарии развития событий, — сказал Цепкало.
Ранее он не исключал объединения с кем-то из кандидатов.
08:40 06/07/2020
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