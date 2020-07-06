Антоненко о деле Шеремета: Очень напоминает 37-й год

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Музыкант и военнослужащий ВСУ Андрей Антоненко (Riffmaster) называет дело об убийстве журналиста Павла Шеремета «жертвоприношением для удержания власти» и считает, что у него много общего с теми, которые фабриковались в 1937 году.





Антоненко написал письмо из изолятора временного содержания, в котором, в частности, указал на недочеты в версии следствия. Это не только попытка подогнать «подозреваемых» под рост и внешность лиц, попавших на камеры наблюдения в ночь закладки взрывчатки, или изменение маршрута их движения.





«О том, что кроме меня есть и другие люди, я узнал, когда зачитывали подозрение. Самое интересное, что тогда я не знал, что Дугарь (подозреваемая по делу военный медик Яна Дугарь - ред.) - это девушка. Узнал об этом только в суде. А вживую ее впервые увидел 21 мая 2020. С госпожой Кузьменко (подозреваемая по делу волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко - ред.) летом 2016 мы почти не были знакомы. Так, общались в Facebook. Потому что она была свидетелем по делу о ДТП, во время которого сбили моего сына... А впервые мы увиделись 21 июля 2016 на моем концерте », - цитирует Антоненко «Тиждень».





Музыкант говорит, что ни ему, ни адвокатам дело для ознакомления в полном объеме так и не дали (22 мая правоохранители заявили о завершении расследования), а в изоляторе оказывали психологическое давление - подсаживали разных людей, запрещали расчесываться и бриться, не давали свиданий с родными и отказывались оказывать медицинскую помощь.





«Да. Я считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране. Это не дело об убийстве журналиста. Это дело о сохранении должности министра МВД. То есть, прямая и бесспорная политика. И тот позорный брифинг (12 декабря 2019, во время которого были названы «убийцы Шеремета» - ред.) - однозначное доказательство моего утверждения», - говорит он.





Антоненко считает, что бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку заставили подписали подозрение, хотя он был против, и «затащили на брифинг».





«Вообще нас как-то непонятно выбрали или назначили подозреваемыми в этом деле. Мы как жертвоприношение для удержания власти. А какими методами ее удерживать - неважно. Очень напоминает 1937 год», - рассуждает он.





По мнению музыканта, «дело Шеремета» - не единственное фальсифицированное в Украине. Политическими Антоненко называет «истории Федины, Звиробий, Вятровича, Чорновол, генерала Марченко, Порошенко, Пояркова».





«Сколько еще запланировали и кого именно?», - задается вопросом Антоненко.









2 июля в пресс-служба Национальной полиции заявили о том, что дело Шермета готово к передаче в суд. В начале июня глава МВД Арсен Аваков заявил о том, что часть материалов дела Шеремета уже передали в суд. В частности, речь идет о материалах, где фигурируют Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.





12 декабря 2019 руководство полиции сообщило о том, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца ССО Андрея Антоненко и военного медика Яну Дугарь. По версии следствия, мотивом убийства была "дестабилизация общественно-политической ситуации". Возможных заказчиков в полиции назвать не смогли.





В ходе следствия журналисты, правозащитники и общественные активисты неоднократно указывали правоохранителям на ошибки в доказательной базе, на которой основываются обвинения.





Журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.