На выборах в парламент Сербии победила партия президента Вучича
Избирательная комиссия Сербии опубликовала официальные результаты парламентских выборов, абсолютную победу на которых одержала Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича.
Об этом сообщает телеканал РТС.
Согласно результатам выборов, СПН получила 60,65% голосов, что равняется 188 мандатам из 250 депутатских кресел парламента. Таким образом, правящая партия получила возможность самостоятельно сформировать Кабинет министров.
Также в парламент прошли Социалистическая партия Сербии - 10,38% и 32 депутатских места, блок СПАС - 3,83% и 11 мандатов.
Всего в выборах принимала участие 21 партия, 14 из которых не смогли преодолеть проходной порог в 3%.
Напомним: выборы в Сербии состоялись 21 июня и стали первым голосованием в европейской стране с начала пандемии коронавируса.
08:05 06/07/2020
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