На выборах в парламент Сербии победила партия президента Вучича

Об этом сообщает телеканал РТС





Согласно результатам выборов, СПН получила 60,65% голосов, что равняется 188 мандатам из 250 депутатских кресел парламента. Таким образом, правящая партия получила возможность самостоятельно сформировать Кабинет министров.





Также в парламент прошли Социалистическая партия Сербии - 10,38% и 32 депутатских места, блок СПАС - 3,83% и 11 мандатов.









Всего в выборах принимала участие 21 партия, 14 из которых не смогли преодолеть проходной порог в 3%.





Напомним: выборы в Сербии состоялись 21 июня и стали первым голосованием в европейской стране с начала пандемии коронавируса.