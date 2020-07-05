По этому решению проводить в уведомительном порядке массовые мероприятия (пикетирование, митинги), которые организуют кандидаты в Президенты Республики Беларусь и их доверенные лица, можно только в двух местах города. В Октябрьском районе это площадка перед Ледовым Дворцом по улице Гагарина, дом 1 (ГУ «Хоккейный клуб «Могилев»). А Ленинскому району «повезло» ещё больше — там утвердили площадку перед «Олимпийцем» на 30 Лет Победы («Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта»).





С подобным решением в корне не согласен лидер могилёвской областной организации Объединённой Гражданской Партии (ОГП) Владимир Шанцев. Партия активно участвует в предвыборной кампании, поддерживая некоторых альтернативных кандидатов, и, от лица партии, Владимир Шанцев пытается отстаивать законные права не только своих однопартийцев, но и всех других граждан. Уже прошли два судебных заседания по жалобе от могилёвской структуры ОГП на не включение их представителей в участковые избирательные комиссии. Теперь, перед очередным этапом избирательной кампании — периодом агитации за кандидатов, представители партии решили побороться и за большую открытость и доступность этого этапа.





Владимир Шанцев подготовил текст обращения в городскую администрацию на имя Владимира Цумарева. Приведём полный вариант обращения, под которым до понедельника ещё могут подписаться все желающие:





«Уважаемый Владимир Михайлович!





Могилевский горисполком 30 июня принял решение «О создании условий для предвыборной агитации».





Он определил места для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (митингов, пикетирований) организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами:





площадку перед государственным учреждением «Хоккейный клуб "Могилев" (ул. Гагарина, 1);





площадку перед государственным специализированным учебно-спортивным учреждением "Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта" (ул. 30 лет Победы, 1 А).





Этот документ направлен вовсе не на создание условий для предвыборной агитации, он создает дополнительные препятствия для их проведения. Во-первых, таких мест получается всего два, и причем не самых доступных для могилевчан. Не очень удобно ездить на "тридцатник" для встреч из других частей города. Во-вторых, от нас отсекли возможность встречаться в центре. Ну, и в третьих, это создает неравные условия для предвыборной итации. Лукашенко уже сейчас безраздельно пользуется государственными средствами массовой информации, свободно поливает грязью других претендентов, проводит встречи где захочет, а сторонникам других кандидатов фактически запрещено собираться вместе, им закрыт доступ на телевидение, а менее за месяц до выборов можно будет проводить массовые мероприятия всего в двух точках города.





Также избиратели в соответствии с вышеуказанным решением лишены возможности собираться в помещениях в центре города.

В связи с этим требуем отменить данное решение и принять новое, которое поставило бы всех кандидатов в президенты в равные условия, позволяло бы проводить массовые мероприятия и встречи, организуемые кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами в гораздо больших и более удобных для избирателей мест в городе.





Отдельно требуем оставить для этого площадь у Атриума».





Вот как прокомментировал решение горисполкома Владимир Шанцев:





«Для Октябрьского района они сделали, может, и неплохо. Ледовый дворец, где рядом ещё и Дворец культуры, место "нахоженное", там люди ещё может и соберутся. А вот в Ленинском районе ехать, например, с Казимировки на "Тридцатник" — это нонсенс».





Владимир Шанцев напомнил, что на всех предыдущих выборах пикеты можно было размещать везде, кроме перечисленных в законе определённых мест, например таких, как вокзалы, или не ближе 50-ти метров от административных зданий. Да и сама сущность агитационного пикета не в том, чтобы собирать массовые акции, а в информировании обычных граждан о программах кандидатов. Кандидаты в президенты проводят полностью законную кампанию, почему они не могут напрямую пообщаться со своими потенциальными избирателями в самых разных местах города, там, где удобнее самим людям?





Кстати, в этом же решении городская администрация определила и перечень помещений, в которых кандидаты могут на законных основаниях проводить собрания и встречи. Этот список более широкий, по сравнению с местами для пикетов на улице, но в него не включены никакие центральные городские залы, в которых могло бы собраться большое количество людей. Большинство помещений выделены за пределами центра города, например ДК предприятий вроде Моготекса или завода «Кирова», куда не всем удобно добираться. Или это небольшие залы, рассчитанные максимум на несколько сотен, а то и десятков человек, например актовые залы школ и библиотек.





Учитывая, какую активность людей на этих выборах вызывала всего лишь процедура сбора подписей, то можно представить, сколько будет желающих посетить встречу с самими кандидатами. И что будут делать в таком случае власти, когда на подобную встречу к какому ни будь ДК или школе придёт несколько тысяч человек, а в самом зале может разместиться человек 500? Очевидно, что всех «лишних» в таком случае вполне могут объявить участниками «несанкционированного» митинга со всеми сопутствующими последствиями. Есть и ещё один «подводный камень», на который не редко попадали команды того или иного кандидата в предыдущие кампании. Никто не может исключить такой, например, случай, когда кандидату могут отказать в помещении по той причине, что на этот день уже запланирована встреча с другим кандидатом, ну а после окажется, что этот «другой» в последний момент отказался от встречи... Все подобные помещения находятся в ведомствах государственных учреждений, то есть фактически все решения принимают все те же люди, которые и назначают составы избирательных комиссий. И эти люди никак не заинтересованы, что бы народ мог свободно и открыто выбрать именно тех представителей во власть, которых сам народ и захочет, а не кого «продвигает» действующая власть.





«Думаю, что это обращение будет иметь общественный резонанс, такие вещи нельзя оставлять без внимания. Нас "надули" с избирательными комиссиями — в них набрали людей "с учётом опыта работы в комиссиях", но, я бы сказал, что набрали людей с учётом негативного опыта работы, крайне отрицательного, с большим послужным списком фальсификаций выборов. И с очередным нарушением законных прав людей нужно бороться всем», — пояснил смысл составленного обращения Владимир Шанцев.





И ещё. В эти дни Беларусь и Могилёв отмечают очередную годовщину освобождения от немецко-фашистской оккупации нашей земли. Возможно, это чистое совпадение, но в самом начале оккупации, в августе 1941 года на Луполово, на территории аэродрома и авиагородка был организован лагерь военнопленных, и ещё один подобный лагерь был на территории бывшего завода им Димитрова, ныне «Строммашина». И вот теперь, почти 80 лет спустя, фактически те же участки могилевчанам выделили для собраний на время предвыборной президентской кампании...











