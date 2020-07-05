







Сразу после освобождения в интервью Радио «Свобода» Александр Спиридонов заявил: «Отсидел, что народ в Могилеве поднял». По его словам, так ему сказали, когда задерживали. В чате же он сообщал о том, что происходило в центре города, где могилевчане образовали «цепь солидарности».





Александр говорит, что пришел на избирательный пикет Светланы Тихановской помочь, так как ему понравилось, «как выступал ее муж и это совпадало с тем, о чем сам думал и знал». Предлагал коллегам и знакомым подписываться за выдвиженку в президенты и некоторые прислушались.





Александр работает каменщиком в одной из строительных организаций Могилева. По его словам, «среди рабочих много тех, кто еще верит Лукашенко и таких, как он, пока единицы».





«Они так рассуждают, — отмечает Александр, — власть поменяется, но они останутся работать на стройке и для них мало, что изменится, как работали за копейки, так и продолжат». Но он хочет перемен.





Все пятнадцать суток Александр Спиридонов сидел в камере один. Читал книги из тюремной библиотеки и занимался спортом.





На условия содержания не сетует. Он надеется, что на работе у него из-за наказания за «политику» взысканий не будет. Возле изолятора на свободе его встречали члены инициативной группы Тихановской, правозащитники и местные политики.





«Цепь солидарности» состоялась 19 июня на Первомайской улице в центре Могилева. На нее пришли более ста человек. Акция продолжалась более часа, пока ее не разогнали омоновцы. Александра Спиридонова задержали в ее разгар и до суда трое суток держали в изоляторе.





В суде против него свидетельствовали двое омоновцев, которые его задерживали, Николай Екамюк и Илья Баранов. Оба доказывали, что их внимание он привлек тем, что ходил вдоль цепи людей и снимал их на телефон.





Рассматривала дело Спиридова судья Ленинского суда Могилева Елена Литвина. В своем решении она постановила, что обвиняемый нарушил 2-ю часть статьи 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и наказала 15 сутками ареста.