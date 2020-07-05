







После задержания потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико белорусы начали активно подписываться под коллективными обращениями с требованием освободить претендента на пост президента. Одна из них, на портале «Удобный город», собрала почти 18 тысяч подписей (на change.org петицию подписали почти 240 тысяч человек – прим. ред.).





«Мы, нижеподписавшиеся граждане Беларуси, требуем освободить из-под стражи кандидата в кандидаты в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарико и прекратить преследования в отношении данного кандидата, членов его семьи, друзей, бывших коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей и любых граждан, поддерживающих его в роли кандидата на пост президента Республики Беларусь», – в частности, говорилось в петиции.





25 июня она была отправлена в Администрацию президента и КГК. А 1 июля из Госконтроля пришел ответ за подписью одного из заместителей министра.





«Согласно статье 2 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее – Закон) действие Закона не распространяется на обращения, которые подлежат рассмотрению в соответствии с гражданским и гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, в отношении которых законодательными актами установлен иной порядок их подачи и рассмотрения», – говорится в ответе.





Обращение оставлено без рассмотрения.



