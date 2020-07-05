Скриншот видео ОНТ





На телеканале ОНТ рассказали, какое шампанское разливали на вручении Александром Лукашенко государственных наград 2 июля. Выяснилось, что гостей угощали «Советским сухим», пишет "Солидарность"





Цена бутылки этого напитка в магазинах колеблется в районе 6 рублей.





«Советское» – недорогая марка шампанского. Бутылка «Радзивилл брют» от того же производителя стоит в два раза дороже.