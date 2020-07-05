Эконом-режим. Названа марка шампанского, которое разливают гостям Лукашенко
Во Дворце Независимости угощают недорогим напитком.
Скриншот видео ОНТ
На телеканале ОНТ рассказали, какое шампанское разливали на вручении Александром Лукашенко государственных наград 2 июля. Выяснилось, что гостей угощали «Советским сухим», пишет "Солидарность".
Цена бутылки этого напитка в магазинах колеблется в районе 6 рублей.
«Советское» – недорогая марка шампанского. Бутылка «Радзивилл брют» от того же производителя стоит в два раза дороже.
17:08 05/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение