



Отдать свой голос за кандидата на выборах белорусы зарубежья смогут в 36 странах. Избирательные комиссии и участки есть в Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Грузии, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, Кубе, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.





В некоторых государствах, где проживает много белорусов, будут открыты даже несколько участков. Например, в Германии наши граждане смогут выбрать президента в Мюнхене и Берлине, в Польше — в Варшаве, Белостоке и в городе Бяла Подляска, в США — в Вашингтоне и Нью-Йорке, в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Калинграде, в Турции — в Анкаре и Стамбуле, в Латвии — в Риге и Даугавпилсе.





А вот, например, в ОАЭ, где проживает более 2500 белорусов, участок для голосования не организовали вообще. Консульство предложило нашим гражданам слетать на голосование в другие страны. Недовольные ситуацией белорусы отправили письмо с жалобой в ЦИК и МИД. Но в Центризбиркома сказали, что законодательной возможности организовать избирательный участок в ОАЭ уже не осталось.



