Крокодиловы слезы белорусской власти

Крокодиловы слезы, согласно Википедии – фразеологизм, который присутствует во многих языках и означает фальшивое, неискреннее выражение эмоции, притворный плач. Выражение исходит из древнего поверья, что крокодилы якобы плачут во время поедания добычи.





Пример крокодиловы слез в беседе с корреспондентом БелаПАН Татьяной Коровенковой продемонстрировала глубоко несимпатичная мне женщина, председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина: «К сожалению, так сложилось, что у нас в оппозицию идут зачастую люди озлобленные, неудовлетворенные. И когда они приходят в тот или иной коллектив, то они создают очень тяжелую, нервозную обстановку. Это и ведет, собственно говоря, к отказу во включении тех или иных людей».





О чем это она? О каком отказе речь? О фактическом поражении в правах как минимум каждого третьего белоруса. Но поражение в правах (лишение осужденного определенных личных, гражданских и политических прав) – это уголовное наказание. Где и когда состоялся суд, принявший такое решение?





Вопрос риторический. Ответ на него хорошо известен. Он состоялся 24 ноября 1996 г. и по недоразумению был назван «Конституционным референдумом».





Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Но 23 года, проведенных на посту председателя ЦИК, способны развязать язык и без наркомовских 100 грамм. В конце-то концов язык дан клевретам (приспешникам) авторитарной власти для саморазоблачения, чем они регулярно и занимаются.





Отказ от включения представителей оппозиции в избирательные комиссии – это наш вариант запрета на профессии. Не в год 75-летия Победы будет упомянуто, но тут напрашивается параллель с принятием ряда законов в нацистской Германии в 1933-1939 годах, в соответствии с которыми определенные профессии стали недоступными для евреев.





В частности, евреи не могли служить в армии на офицерских должностях, работать редакторами газет и журналов, учителями в государственных школах. Для нацистской Германии такие ограничения смотрелись органично.

А как бы смотрелся сегодня член Партии БНФ на должности редактора государственной «районки» или завуча по воспитательной работе в школе? Представили? Получилось?





Удивляться тут нечему. «История Германии – это слепок в какой-то степени истории Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин, благо-даря очень жесткой власти известным Адольфом Гитлером». Это не я до такой параллели додумался. Это прямая цитата из интервью немецкой газете Handelsblatt человека, пре-тендующего в Беларуси на шестой президентский срок.

Для тех, кто запамятовал, напомню финал скандального панегирика немецкому поряд-ку, достигшему при Гитлере «наивысшей точки»: «Это то, что соответствует нашему по-ниманию президентской республики и роли в ней президента».

No comment.





Вплоть до закидывания гнилыми помидорами





Деление животных на чистых и нечистых было инициировано с целью утверждения еврейского народа в истинной вере, предохранения его от уклонения в язычество.

Истинная вера белорусов отражена в государственной идеологии, сам факт наличия которой открыто противоречит Конституции образца 1996 г. И в этом противоречии не следует искать противоречия (прошу прощения за каламбур).





Адольф Гитлер своих истинных целей не стеснялся. Он декларировал их открыто и закреплял соответствующими законами. Нам же выпало счастье жить в эпоху имитаций. Поэтому приведенная выше цитата – пример оговорки по Фрейду, от которой ее автор вынужден был отречься. Но слово не воробей, вылетит – не поймаешь.





Согласно основному закону, Республика Беларусь является демократическим государством (статья 1), а демократия «в Республике Беларусь осуществляется на основе много-образия политических институтов, идеологий и мнений» (статья 4).









Если я правильно понял Основной закон, то задача штатных идеологов, чей хлеб с маслом оплачивают налогоплательщики, заключается в доведении до населения упомянутого выше разнообразия. Любая же попытка отдать предпочтение одному из мнений должна рассматриваться в качестве ПРЕ-СТУП-ЛЕ-НИЯ. Речь, повторяю, идет о штатных идеологах. Любое частное лицо вправе пропагандировать любые идеологии и мнения, не запрещенные законом.





Не уверен, что для такого рода преступлений найдется статья в Уголовном кодексе, но в том, что их носители достойны любых видов обструкции, вплоть до закидывания гнилыми помидорами, сомнений у меня не вызывает.





Об этом необходимо помнить не только оппозиционным гражданам, людям по природе своей озлобленным и неудовлетворенным, но и тем, чья лояльность представителям действующей власти породила легенду о толерантности белорусов.





За одним столом, на одном поле





К чему деление на чистых и нечистых неоднократно приводило в истории – современному человеку узнать не проблема. Для этого не обязательно оканчивать Могилевский педагогический институт по специальности «преподаватель истории и обществоведения».





Опыт нацистской Германии (не путать с фашистской Италией) – тому живой пример. В начале 30-х годов доля евреев на родине Гете и Вагнера составляла 0,76%. Но этой доли процента хватило, чтобы антисемитизм лег в основу государственной идеологии, что не вызвало отторжения у подавляющего числа истинных представителей арийской расы.





У этого парадоксального исторического факта имеется свое объяснение. В результате поражения Германии в Первой мировой войне около 20% ее жителей оказались на территориях других государств. Причину поражения, не без помощи пропаганды, большинство немцев видело в происках внутренних врагов. Отсюда популярность легенды «удара но-жом в спину». На роль таких врагов по сложившейся традиции лучших кандидатов, чем евреи, в центре Европы было не найти.





Приведу соответствующую цитату, позаимствованную из одной из речей отца немец-кого «нового порядка»: «Национализм – это прежде всего вакцина от бациллы еврейства, а концепция антисемитизма – необходимая защита, своего рода антитело этой чумы, по-разившей весь мир… Национал-социалисты возглавили поход Германии, и мы заявляем, что никогда не сядем за один стол с преступниками, которые уже вонзили нож в спину».





Чем поиск внутренних врагов обернулся для самих немцев и народов Европы, включая белорусов, полагаю, пояснять не требуется. Урок, однако, не пошел впрок. Любители выделять среди соотечественников «нечистых», с которыми не то что за одним столом подсчитывать голоса, но и на одном поле справлять нужду не следует, в Беларуси не перевелись. Они сегодня и правят бал.



