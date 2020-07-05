В Австрии убит критик Кадырова, просивший политического убежища





Шварценекер заявил ТАСС, что убитому было 43 года. Он отметил, что и застреленный, и предполагаемый преступник — граждане России, но не смог предоставить данные об их национальностях, передает агентство. Полиция пока не установила причины убийства.





Как пишет OE24, мужчину убили вечером 4 июля выстрелом в голову. Инцидент произошел возле одного из городских торговых центров.





Предполагаемого преступника задержали через несколько часов, его автомобиль был остановлен в городе Линц. Полиция считает, что стрелявший также является уроженцем Чечни, заявил Шварценекер. При задержании мужчина не сопротивлялся, пишет РБК.





По данным проекта «Радио Свобода» «Кавказ.Реалии» и издания «Кавказский Узел», убитый — уроженец Чечни Мамихан Умаров. Он последовательно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на YouTube под именем «Анзор из Вены», называя себя бывшим наемником и экс-сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия. Умаров также утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.