Иллюстративное фото. Автор - Александр Демьянчук/ТАСС





Максимальный уровень соблюдения запрета пыток показали Молдова и Украина; Россия в рейтинге стран заняла промежуточное положение, уступив Кыргызстану, свидетельствуют данные индекса, которые предоставили в фонде «Общественный вердикт».





Индекс был разработан по инициативе рабочей группы по борьбе с пытками платформы «Гражданская солидарность» — это коалиция, объединяющая около 100 НКО из региона ОБСЕ. Методологию разрабатывали «Общественный вердикт» и Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов. Из российских НКО в расчетах участвовал также Комитет против пыток.





Молдова набрала в индексе 121,26 балла, Украина — 107,83, Армения — 93,77. Россия набрала 0,81 балла, и ее опередил Кыргызстан с 9,45 баллами. В число стран, которым присвоили отрицательные значения, вошли Казахстан (-3,04), Таджикистан (-10,79) и Беларусь (-94,2).





Разработчики индекса учитывали более 60 показателей, отражающих то, как государства предотвращают пытки и как реагируют на них, рассказала руководитель исследовательских программ «Общественного вердикта» Асмик Новикова. Это такие показатели, как количество заявлений, уголовных дел и приговоров о пытках, число решений международных органов, фиксирующих проблему пыток в стране.





Правозащитники учитывали, есть ли в национальном Уголовном кодексе отдельная статья о пытках, прописан ли в законе принцип недопустимости доказательств, полученных под пытками, какие гарантии предусмотрены для сообщивших о пытках, а также для любых задержанных и подследственных. Индекс также отражает, ратифицировала ли страна международные правовые акты, есть ли в стране специальный орган, расследующий пытки, и какие у него ресурсы.





Если эти показатели не выражаются в абсолютных цифрах (как количество уголовных дел, число профильных следователей или бюджеты), то им присваивается определенный вес в зависимости от их важности.





«Например, криминализация пытки как отдельного должностного преступления — это очень важный компонент, и мы ему присваиваем вес в 10 баллов», — пояснила Новикова.





Если того или иного компонента борьбы с пытками в стране нет или он неэффективен, то вес соответствующего ему значения вычитается из общей суммы баллов.





Например, в лидирующей Молдове есть прямой законодательный запрет пыток, уголовное наказание за них, существует спецбюро при прокуратуре по расследованию пыток, где работают 53 следователя, возбудивших в прошлом году 86 уголовных дел. В России и Беларуси нет специального состава УК о пытках (чаще всего их квалифицируют как превышение должностных полномочий с применением насилия). Открытых данных по работе следствия с делами о пытках нет. Также, по мнению правозащитников, в России не соблюдаются необходимые процессуальные гарантии — например, не работает норма о немедленном извещении адвоката сразу после фактического задержания человека.









«Основное ограничение индекса в том, что во многих странах очень плохая ситуация с открытыми данными. Если бы они были, то и позиции этих стран в рейтинге были бы выше. Это само по себе говорит о том, что такой элементарный шаг для борьбы с пытками, как информирование, страной не сделан», — сказала Новикова.





По ее словам, замеры будут ежегодными: «Мы надеемся, что индекс будет расширяться и к нему будут подключаться другие страны».





«Нам кажется важным привлечь внимание к проблематике пыток как должностных лиц, так и общества в каждой из стран, которые участвовали в этом замере», — сказала директор «Общественного вердикта» Наталия Таубина.





По ее словам, в ближайшее время правозащитники подготовят по каждой из восьми стран более содержательные обзоры, а затем вступят в переговоры с ОБСЕ.





«Наша цель — чтобы были обновлены обязательства, которые приняты в системе ОБСЕ в рамках запрета пыток, и чтобы разрабатывались более эффективные механизмы для сокращения практики пыток», — пояснила Таубина.