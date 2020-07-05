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«Тянуть за уши» на президентских выборах отдельных оппозиционеров – это традиция!

Центризбирком сухо сообщил, что необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тысяч подписей сумели собрать сразу пять альтернативных претендентов.

«Тянуть за уши» на президентских выборах отдельных оппозиционеров – это традиция!
"Солидарность" вспоминает о более ярких и ясных объяснениях ЦИКа своего подобного решения. 

Центризбирком отчитался об итогах проверки подписей. По его данным, необходимый для регистрации кандидатами в президенты барьер преодолели помимо действующего главы государства сразу пять альтернативных претендентов: Светлана Тихановская (104 тысячи подписей), Андрей Дмитриев (106), Сергей Черечень (143), Анна Канопацкая (146) и Виктор Бабарико (165).


У многих возникли сомнения, были ли в состоянии некоторые их вышеперечисленных преодолеть обозначенный барьер. На вопросы, как так получилось, что у отдельных претендентов после проверки оказалось подписей больше, чем они сдали в комиссии, в ЦИК сухо ответили: политики сдали больше, чем назвали СМИ.

На президентских выборах десятилетней давности произошла схожая ситуация, но тогда Центризбирком объяснял свои решения более доходчиво.

«Чтобы выборы были веселые»


В 2010-м был установлен абсолютный рекорд президентских выборов в Беларуси. Центризбирком зарегистрировал сразу восемь альтернативных кандидатов (Виктора Терещенко таким не считали).

На странность происходящего намекали сами цифры. Например, Григория Костусева зарегистрировали с показателем в 100 870 принятых подписей, а Виталия Рымашевского с показателем в 102 817 подписей. Хотя они заявили, что направили в ЦИК лишь на несколько тысяч подписей больше, но проверка завершилась без жертв.


Некоторые претенденты, например, Николай Статкевич и Дмитрий Усс и вовсе лишь обозначали сбор подписей. Но и им было сказано «добро пожаловать в бюллетень».

Впрочем, заявления представителей Центризбиркома ясно давали понять, в чем причина феномена в виде целой группы зарегистрированных оппозиционных кандидатов.

Еще до завершения проверки подписей Лидия Ермошина заявила: «Мы будем регистрировать всех, поверьте. За уши будем тянуть! Поскольку заинтересованы в том, чтобы выборы были веселые, активные».

Секретарь ЦИК Николай Лозовик после завершения процедуры сказал: «Подход к проверке подписей был полностью основан на требованиях избирательного законодательства, но отличался либерализмом и снисходительностью к претендентам. Любое сомнение трактовалось в их пользу».

Эксперты отмечали: на фоне потеплений отношений с Европой власти были заинтересованы в проведении более-менее свободных выборов. Но чтобы исключить возможность появления в глазах избирателей ясной альтернативы, они реализовали план по регистрации большого количества оппозиционных кандидатов.

Спустя 10 лет главным соперником Лукашенко на выборах стали называть Виктора Бабарико. Неизвестно, зарегистрируют ли экс-руководителя «Белгазпромбанка» (Валерия Цепкало с гонки уже сняли), но, если да, то единственным конкурентом Александра Лукашенко банкир точно не будет.
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