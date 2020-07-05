В ответе пишут, что 29 июня по результатам заседания Центральной районной комиссии в Гомеле никакого решения не принимали. Там лишь составили акт о результатах проверки достоверности подписей и протокол об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидата в президенты.





Значит, если решения не было, то и обжаловать в Гомельской областной комиссии, а также в ЦИК и в суде нечего.