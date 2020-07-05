Штаб Бабарико пожаловался на тысячи забракованных подписей: посмотрите, что ответили
Помните, как участковые комиссии забраковали сотни тысяч подписей за кандидатов? Закон позволяет обжаловать решения этих комиссий. Один из координаторов штаба Виктора Бабарико так и поступил.
Он подал жалобу на решение Центральной районной комиссии о непризнанных подписях в Гомеле. Там, напомним, отказалась принимать все 4177 подписей в пользу Бабарико. TUT.by опубликовал ответ:
В ответе пишут, что 29 июня по результатам заседания Центральной районной комиссии в Гомеле никакого решения не принимали. Там лишь составили акт о результатах проверки достоверности подписей и протокол об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидата в президенты.
Значит, если решения не было, то и обжаловать в Гомельской областной комиссии, а также в ЦИК и в суде нечего.
Источник: kyky.org
12:51 05/07/2020
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