Портал Tut.by собрал актуальную информацию по «делу Белгазпромбанка».





Кто из Нацбанка помогает Надежде Ермаковой





Помогать управлять Белгазпромбанком Надежде Ермаковой, как прогнозировалось, будет один из членов правления Нацбанка — Илона Ледницкая. Она с ноября 2012 года руководит Главным управлением регулирования банковских операций Нацбанка. Однако ее фамилии не оказалось в озвученном составе временной администрации Белгазпромбанка.





Журналисты поинтересовались у Надежды Ермаковой, какую позицию занимает в Белгазпромбанке Илона Ледницкая.





— Являясь членом правления Национального банка, Ледницкая И.А. ведет мониторинг выполнения постановления правления Национального банка о введении временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк», — уточнила Надежда Ермакова.





Илона Ледницкая, фотография с сайта Нацбанка





12 июня на онлайн-заседании Нацбанка Надежда Ермакова сдала «экзамен» по квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, которые предъявляют к должностям руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации, а Илона Ледницкая — к должности заместителя руководителя. В обоих случаях аттестовали на 5 лет.





Уточним, что Нацбанк не комментировал ситуацию с Белгазпромбанком, только озвучил введение временной администрации. Ранее Надежда Ермакова отмечала, что выявленные Госконтролем проблемы не находятся в плоскости проверок регулятора и внешнего аудита.





Кто из топов банка «временно отсутствует», а кто продолжает работать





На сайте Белгазпромбанка снова стала доступна страница с информацией о составе правления. Продолжают работать заместители председателя правления Александр Сотников, Ирина Потапова и исполнительный директор Татьяна Авраменко, остальные члены правления «временно отсутствуют». Это и. о. председателя банка Кирилл Бадей, зампреды Сергей Шабан (курирует казначейство и управление финансовых институтов), Александр Ильясюк (курирует юридическое управление, службу безопасности, управление по работе с проблемными активами и региональные сети банка), Дмитрий Кузьмич (курирует департаменты кредитования и инвестиций и корпоративного бизнеса), Владимир Сажин (советник председателя правления).





Отец Кирилла Бадея — Георгий Петрович, экс-министр экономики, почетный председатель правления бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, рассказал, что его сын задержан. «Адвокат говорит, что его спрашивают (следователи. — Прим. ред.) что-то — сами не знают чего», — сказал Георгий Бадей.





Отметим, что допросы Александра Ильясюка, как и Алексея Задойко, который был председателем правления банка до назначения на эту позицию Виктора Бабарико, а потом — первым заместителем), показывали в сюжетах на госТВ. О других топ-менеджерах банка информация не озвучивалась — ни их родственниками, ни силовиками. Отметим, что ни КГК, ни КГБ не комментировали ситуацию по «делу Белгазпромбанка» после задержания Виктора Бабарико (его арест как раз подробно комментировали). При этом с адвокатов, которые связаны с этим делом, взяли подписку о неразглашении информации.





У силовиков, предположительно, были вопросы и к главному бухгалтеру банка Наталье Дылевской. Сейчас специалист, судя по всему, продолжает работать. Дозвониться на рабочий номер не удалось, но на подписанных 2 июля банковских документах по отчетности значатся подписи Надежды Ермаковой и Натальи Дылевской.









Мы ранее писали, к кому возникли вопросы по «делу Белгазпромбанка» со стороны силовиков. С тех пор задержали бывшую помощницу Виктора Бабарико в Белгазпромбанке Елену Карагачеву, а также директора гомельского филиала банка Валерия Николаенко.





К каким компаниям возникли вопросы из-за «дела Белгазпромбанка»





У страховой компании «Кентавр» по-прежнему заблокированы счета после обысков 11 июня, из-за чего невозможно выплатить аванс работникам и страховые выплаты клиентам. Накануне работники компании отправили коллективное письмо президенту, а директор, в свою очередь, написал председателю «совета республики» Наталье Кочановой.





В аналогичную ситуацию попала еще одна компания, где были обыски в рамках «дела Белгазпромбанка» — предприятие «Кампари», первый в Беларуси производитель средств женской гигиены. Она не может выплатить зарплаты 150 сотрудникам.





Сотрудники компании «ПриватЛизинг», в которой также был обыск, тоже сообщают, что возникли сложности с выплатой зарплаты из-за заблокированных счетов. «А ведь все мы простые люди, у многих семьи, которые нужно кормить. Мы не понимаем, почему обычные сотрудники страдают из-за происходящего. Мы рискуем остаться безработными и без средств для существования», — рассказал один из работников.





По информации tut.by, вопросы у силовиков возникли также к компании «Активлизинг». В компании не комментируют ситуацию, лишь уточняют, что не имеют отношения к Белгазпромбанку (кроме обслуживания как клиента в этом банке). Тем временем Департамент ценных бумаг Минфина приостановил операции по облигациям, которые ранее выпускала компания «Активлизинг». «Департамент может приостановить действия по ценным бумагам при нарушении законодательства. Мы воспользовались этим правом и приостановили (по облигациям «Активлизинга». — Прим. ред.). Ценные бумаги не аннулированы, не признаны недействительными, временно приостановлены операции по ним», — уточнили в департаменте.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Что происходит с депозитарными ячейками





Как минимум 8 клиентов Белгазпромбанка написали заявления в банк о вскрытии депозитарных ячеек и пропаже их содержимого. Еще один клиент банка обратился в РУВД Фрунзенского района и ДФР Госконтроля. Это гражданка Украины, у которой, по ее словам, в банке находилось больше 170 тысяч долларов. Она также оставила электронное обращение на сайте президента, а также обратилась в Департамент финансовых расследований КГК.





Как рассказывал один из клиентов банка, у которого в пользовании несколько ячеек, после того как он проверил их содержимое, прямо на выходе из помещения его пригласили на беседу сотрудники ДФР КГК.





В банке на обращения клиентов по поводу вскрытия ячеек отвечают, что перенаправляют их заявления именно в ДФР. В Госконтроле не комментируют ситуацию.





Отметим, что в отделениях банка в областных центрах депозитарные ячейки, по нашей информации, не вскрывали. Одна вся эта ситуация с исчезновением ценностей и отсутствием пояснений со стороны силовиков вызывает вопросы у клиентов банка. Как следствие — некоторые из них отказываются от пользования ячейками. «Моя ячейка вскрыта не была, но ценности я оттуда забрала. Когда я спросила сотрудника банка о том, в безопасности ли мои ценности в свете последних событий, она уверила меня, что да. Также сотрудник банка сказала, что Виктор Дмитриевич у них не работает, хотя я об этом не спрашивала, и она сказала, что в связи с тем, что в головном офисе проходят проверки, то в самом Белгазпромбанке усилены действия по охране депозитарных ячеек», — рассказала клиент банка, которая обслуживается в одном из областных отделений.





Банк опубликовал отчет о прибыли. Какая ситуация?





Белгазпромбанк разместил на этой неделе отчетность о прибылях и убытках на 1 июля этого года. Прибыль составила 18 миллионов 908 тысяч рублей. Годом ранее — 29 миллионов 935 тысяч рублей (на 1 июля 2019-го). Заметно просел чистый доход по операциям с иностранной валютой.





При этом если смотреть предыдущую отчетность — на 1 апреля, то тогда прибыль была на уровне прошлогоднего показателя. Так, на начало апреля этого года она составила 4 миллиона 598 тысячи рублей, а на аналогичный период 2019-го — 4 миллиона 677 тысячи рублей.





Напомним, после визита силовиков клиенты банка поспешили снимать валюту, из-за чего образовалась ее нехватка в отдельных отделениях и банкоматах. Белгазпромбанк временно вводил ограничения по валютным операциям (они продержались одну ночь). Позже это пояснили техническими моментами. При этом клиенты без проблем могут снять деньги с отзывных депозитов (к примеру, в четверг можно было оставить заявку на выдачу средств на 13 июля), а безотзывные — по уважительной причине. Банк по-прежнему выдает физлицам кредиты.