Дмитрий Посредников





В конце января он позвонил Морозовой и предложил встретиться. Общественная активистка на тот момент работала в автосалоне и подумала, что её бывшему товарищу необходима консультация по рабочему вопросу.





Почти сразу начались странности. Вместо того, чтобы встретиться с Анастасией в городе или прийти к ней в офис, экс-одногруппник сообщил, что ждёт её в своем авто, серебристой «Skoda». Там он продемонстрировал удостоверение сотрудника КГБ.





«Когда ты с ним встречаешься и наивно думаешь, что это встреча о кредите на покупку новой тачки или скидке на ремонт, то тебе тычут в лицо красную корочку удостоверения сотрудника КГБ и начинают рассказывать как круто иметь пистолет и право пользоваться им при угрозе жизни сотруднику и что ему за это ничего не будет, рассказывают где работают твои родственники, называют места твоих путешествий и обучений», — рассказала Морозова в своих соцсетях.





Несмотря на то, что координаторка «АБФ Могилев» публично рассказала об этом случае только теперь, она сразу после встречи с КГБ-шником сообщила о попытке вербовки своим коллегам в «АБФ» и правозащитнику «Могилевской весны» Саше Райкону.





В первую очередь, Дмитрия Посредникова интересовали партнёры «АБФ», а также поездки Анастасии. Формула вербовки была проста: сначала Посредников «по старой дружбе» пытался втереться в доверие, рассказывая, что он попал в КГБ после службы в армии, рассказывал о семье, а когда Морозова не поддалась – перешел к неуловимым угрозам. Причем касались они в первую очередь родных и близких Анастасии.









Он предлагал координаторке «АБФ» подписать согласие на вербовку и даже придумал ей позывной «Лазер». Кроме того, он предлагал ей даже зарплату, правда, не уточняя её суммы.





Морозова опубликовала страницу Посредникова в «ВКонтакте», однако информация оттуда была оперативно удалена.





Ещё один источник MSPRING.ONLINE рассказал, что Дмитрий Посредников мелькал в разных общественных инициативах Могилева аж с 2011 года. Был не особенно заметным и спокойным.





Настя Морозова – не единственная цель вербовки КГБ. Ранее спецслужбы пытались завербовать волонтерку ЛГБТК-инициативы «Новые регионы» Дарью.





Кроме того, «Могилевская весна» и MSPRING.ONLINE знают о ещё нескольких случаях попыток вербовки КГБ членов разных общественных могилевских организаций. Вероятно, активизация спецслужбы связана с выборами президента 2020 года.