+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.



Уэст ранее объявлял, что собирается избираться в президенты в 2020 году. В этот раз он выступил с опозданием, потому что сроки регистрации кандидатов вышли. В этом году в выборах участвуют действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент администрации Барака Обамы Джо Байден от Демократической партии.

Четыре года назад Уэст объявлял о поддержке Дональда Трампа и встречался с ним. С этого момента Уэст сделал несколько неоднозначных высказываний. В частности, будучи афроамериканцем сказал, что рабство было выбором черных людей в Америке.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]