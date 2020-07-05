Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США









Уэст ранее объявлял, что собирается избираться в президенты в 2020 году. В этот раз он выступил с опозданием, потому что сроки регистрации кандидатов вышли. В этом году в выборах участвуют действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент администрации Барака Обамы Джо Байден от Демократической партии.





Четыре года назад Уэст объявлял о поддержке Дональда Трампа и встречался с ним. С этого момента Уэст сделал несколько неоднозначных высказываний. В частности, будучи афроамериканцем сказал, что рабство было выбором черных людей в Америке.