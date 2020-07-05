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В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты

С 5 июля начинается регистрация кандидатов в президенты Беларуси.


Как сообщается на сайте ЦИК, регистрация кандидатов в президенты будет проходить с 5 по 14 июля включительно, передает "Белсат".

Напомним, после этапа сбора подписей участие в президентских выборах продолжили семь человек: Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихоновская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

Избирательные комиссии массово браковали подписи за Цепкало и Бабарико. В результате 30 июня в ЦИК заявили, что после проверок у Цепкало осталось только 75 тысяч подписей, хотя сдал он около 160 тысяч. Таким образом, более половины подписей ему не засчитали. Более половины подписей были аннулированы и у Бабарико, однако у него все равно осталось более 165 тысяч.


Барьер в 100 тысяч подписей преодолели шесть потенциальных кандидатов, заявили в ЦИК.
ИИ/МВ belsat.eu
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