В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты





Как сообщается на сайте ЦИК, регистрация кандидатов в президенты будет проходить с 5 по 14 июля включительно, передает "Белсат"





Напомним, после этапа сбора подписей участие в президентских выборах продолжили семь человек: Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихоновская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.





Избирательные комиссии массово браковали подписи за Цепкало и Бабарико. В результате 30 июня в ЦИК заявили, что после проверок у Цепкало осталось только 75 тысяч подписей, хотя сдал он около 160 тысяч. Таким образом, более половины подписей ему не засчитали. Более половины подписей были аннулированы и у Бабарико, однако у него все равно осталось более 165 тысяч.









Барьер в 100 тысяч подписей преодолели шесть потенциальных кандидатов, заявили в ЦИК.



