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Районные комиссии отказываются рассматривать жалобы по поводу аннулированных подписей

Координатор штаба Виктора Бабарико направил в районную комиссию в Гомеле жалобу по поводу аннулированных подписей за выдвижение кандидата в президенты. В комиссии ответили, что на самом деле это обжаловать невозможно, сообщает Telegram-канал «Типичная Беларусь».

По закону, решения участковых комиссий граждане могут обжаловать. Пользуясь этим правом, один из координаторов штаба Виктора Бабарико написал жалобу на решение районной комиссии касательно «забракованных» подписей, передает "Белсат".

В ответе из комиссии говорится, что на самом деле никакого «решения» не было, были «акт» и «протокол»! Это вообще не решения, поэтому их обжаловать нельзя. В ЦИК и в суд тоже сразу просят не идти.

Ответ из комиссии об аннулированных подписях. Фото: Telegram-kanal Типичная Беларусь

ЦИК не засчитал у некоторых альтернативных кандидатов (Виктора Бабарико и Валерия Цепкало) более половины сданных подписей.

В Сети развернулся флешмоб #пропалаподпись. Белорусы фотографируются со своими не засчитанными ЦИК подписями и, порой, иронично объявляют их в розыск.
СК/АА belsat.eu
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