По закону, решения участковых комиссий граждане могут обжаловать. Пользуясь этим правом, один из координаторов штаба Виктора Бабарико написал жалобу на решение районной комиссии касательно «забракованных» подписей, передает "Белсат"





В ответе из комиссии говорится, что на самом деле никакого «решения» не было, были «акт» и «протокол»! Это вообще не решения, поэтому их обжаловать нельзя. В ЦИК и в суд тоже сразу просят не идти.





Ответ из комиссии об аннулированных подписях. Фото: Telegram-kanal Типичная Беларусь





ЦИК не засчитал у некоторых альтернативных кандидатов (Виктора Бабарико и Валерия Цепкало) более половины сданных подписей.





В Сети развернулся флешмоб #пропалаподпись. Белорусы фотографируются со своими не засчитанными ЦИК подписями и, порой, иронично объявляют их в розыск.



