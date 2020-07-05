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Трампа назвали безалаберным и сеющим рознь президентом

Предвыборный штаб Джозефа Байдена, который является главным оппонентом действующего президента США Дональда Трампа на выборах представителя Демократической партии, обвинил американского лидера в эгоизме и попытках расколоть общество. Соответствующее сообщение опубликовал представитель штаба Эндрю Бэйтс на своей странице в Twitter, передает "Лента.ру".



"Вся страна страдает и платит высокую цену из-за безалаберного, сеющего рознь президента, которого, кроме его собственной выгоды, не волнует ничего: ни больные, ни безработные, ни конституция, ни угрозы нашим военным", - отметил он.

Так Бэйтс прокомментировал речь Трампа о протестных движениях в США, участники которых сносят памятники историческим фигурам. Американский лидер утверждал, что протестующие хотят покончить с Америкой. Также Бэйтс добавил, что Байден, в отличие от Трампа, пытается "объединить американцев".

Ранее 4 июля Трамп объявил о создании парка со скульптурами национальных героев на фоне разрушения многих памятников вандалами во время протестов. Лидер США во время выступления у мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте подчеркнул, что парк будет располагаться под открытым небом и в него попадут только памятники величайшим "гигантам прошлого".
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