Трампа назвали безалаберным и сеющим рознь президентом









"Вся страна страдает и платит высокую цену из-за безалаберного, сеющего рознь президента, которого, кроме его собственной выгоды, не волнует ничего: ни больные, ни безработные, ни конституция, ни угрозы нашим военным", - отметил он.





Так Бэйтс прокомментировал речь Трампа о протестных движениях в США, участники которых сносят памятники историческим фигурам. Американский лидер утверждал, что протестующие хотят покончить с Америкой. Также Бэйтс добавил, что Байден, в отличие от Трампа, пытается "объединить американцев".





Ранее 4 июля Трамп объявил о создании парка со скульптурами национальных героев на фоне разрушения многих памятников вандалами во время протестов. Лидер США во время выступления у мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте подчеркнул, что парк будет располагаться под открытым небом и в него попадут только памятники величайшим "гигантам прошлого".