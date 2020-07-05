Максим Шевченко в Бресте: Москва боится Лукашенко

- Я выступаю против российской власти, я считаю ее властью империалистической, русофобской. И чем больше говорят в Москве, что «мы за русских», тем меньше я верю, что они за русских, - такими словами ответил российский тележурналист, блогер и общественный деятель Максим Шевченко на вопрос брестского коллеги, который спрашивал о перспективах интеграции двух славянских народов. Общение брестских СМИ с московским гостем прошло 4 июля в уютном дворике кафе «Цитадель» при содействии облисполкома и Белорусского союза журналистов.





Поездка Максима Леонардовича в Брест носит частный характер, однако повышенная эмоциональность политического момента у нас и у наших восточных соседей придала общению живой драйв. Накануне М. Шевченко посещал торжества в связи Днем Независимости Беларуси в столице и пообщался с Александром Лукашенко, чем был объяснимо польщен. Постоянные зрители Ютуб-канала Шевченко (а их почти 570 тысяч) знают его политические пристрастия, созвучные коммунистам и «Левому фронту». Поэтому глава Беларуси заслуживает от него гораздо более теплых слов, чем российский коллега Владимир Путин. Кстати, Ютуб-формат - главный регулярный канал для бескомпромиссной публицистики Максима Леонардовича. И он этим вполне доволен, хотя прошел становление и на Первом канале, и на НТВ, и в «Независимой газете» В. Третьякова.





- Мир очень сильно изменился. Главный товар, который мы, журналисты, продаем, - это эмоция, - просвещал Максим Шевченко брестских коллег. - Мы в нее вкладываем политическое содержание, культурное, историческое, какое угодно. Но если материал не вызывает у зрителя, слушателя, читателя эмоцию - значит, он плохой. Люди в современном мире хотят, чтобы информация сочеталась для них с эмоциональным посылом. Не просто: смотри про выборы в Беларуси, это важно. А чтобы с эмоциями сочеталось: вот, там, гады, за власть топят! Или: подонки, смотри, оппозицию поддерживают! Это эмоция в любом случае. Если крупные медиа не будут идти в эту среду и не будут работать с современными формами, то без дотаций они проиграют конкуренцию. В России телевидение (три главных канала в совокупности) уже уступает Ютубу. У меня на канале даже среднего качества монолог 200-300 тысяч просмотров набирает. Меня на Первом канале примерно столько зрителей смотрело! Обязательно надо развивать интерактивный формат, совмещать функции, идти к универсализму. Свободный диалог с потребителем будет только развиваться. Никто не будет покупать у вас информацию прямым образом. Ютуб создал уникальную систему монетизации, которая мне позволяет вполне нормально жить при моих 500, почти 600 тысячах зрителей. Я только от себя завишу и от Ютуба...





М. Шевченко ездил с жур листским миссиями и в Афганистан, и в Чечню, и в Донбасс, сейчас регулярно бывает на Северном Кавказе. Недавно перенес коронавирус. И это добавляет его словам и оценкам веса, независимо от политических воззрений. А они таковы:





- Никогда русский народ не жил так плохо, как при современной власти. Они строят православные храмы за миллиарды рублей, как в Кубинке, а наши села разорены, древние русские города - пустые... Я не хочу, чтобы с этой Россией объединялся кто-то. Я ничего хорошего в этом не вижу. Усилится власть имперских людей, которые, вот поверьте, не русские по духу. Что они хорошего сделали для нашей страны? Построили на русской земле участки приусадебные, дворцы невероятные? Зачем человеку дом с 20 комнатами? Участок на 10-20 гектаров? Вот объясните мне! ...Без социализма никаких перспектив у русского народа нет. Я к своим 54 годам убежденно пришел к этой точке зрения. Русский народ просто исчезнет: превратится в городских жителей, в городскую интеллигенцию, которая будет в Живом журнале писать посты...





- Власть надо менять? - вопрос с места.





- Конечно! Ну, вы другое государство, сейчас меня обвинят... Да, но мирным путем. Хватит с нас войн. У нас и народу-то не осталось, убыль населения идет постоянно.





- А как Вам обновленная Конституция России, которая сегодня первый день действует? Легче дышится?





- Да мне все равно. Старая не соблюдалась, и эта соблюдаться не будет. Я был членом Совета по правам человека при президенте России и не помню ни одного случая, чтобы наша апелляция к Конституции сработала. Ни разу! Неправедные приговоры... Всё делалось только в политических интересах начальства. Как будто мы не в 21-м веке живем.





Журналистам и блогерам Бреста хотелось знать мнение Шевченко о предстоящих выборах президента. И вот что они услышали:





- Все оппоненты Александра Григорьевича Лукашенко выступают с идеей приватизации. Я считаю, что это преступная позиция. Я не могу ее поддержать. Вопросы выборности или невыборности имеют уже прикладное значение. Каждая нация дорастает до выборности или невыборности. Но в приватизации я не вижу ничего хорошего. Ну хоть бы один социалист нашелся, что ли... С прагматичной точки зрения, политика есть концентрированное выражение экономики (по иронии, именно эту цитату из работ Ленина постоянно приводил в своих речах Виктор Бабарико до того, как... - Авт.)... Я прекрасно понимаю, что 26 лет - это много, что рядом Польша, где постоянно что-то меняется... Хотя не так всё и меняется - Меркель сидит уже 20 с лишним лет в своем кресле канцлера (на самом деле неполных 15. - Ред.), так что не надо преувеличивать скорость перемен в Европе... А в остальном - Александр Григорьевич Лукашенко за социальное государство. С элементами рыночной экономики, но государство держит контроль. Я мечтал бы, чтобы в России так было. Это спасло бы русский народ от вымирания и уничтожения. От этих «защитников» его, которые нам в Конституцию вписывают про русский народ. А для небольших государств с небольшим населением нет просто другого способа. За это борются, например, чехи, президент Земан, венгры и их премьер Орбан. Поляки с их гонором все равно будут за это бороться... Неолиберализм везде приводит только к власти банковских структур. Мы это все в России проходили. Вот как только вам говорят: приватизация - знайте, это всё. Банковская система должна подчиняться политической воле национального государства, хотя бы в таком формате. Другое дело, я бы хотел, чтобы у вас в Беларуси была конструктивная оппозиция левая, более внятная. Мне кажется, это был бы шаг вперед. Мне кажется, без социализма, без государственного капитализма, употребив ленинскую формулу, у Беларуси будущего нет. Поэтому я против тех либеральных оппонентов Лукашенко, которые выступают... Один - банкир, другой - блогер, третий там еще кто-то... В общем, капиталисты, так или иначе.





- Блогер - это ведь как вы?





- Нет, не как я: я никого «усатым тараканом» не называл. Я вообще стараюсь людей не оскорблять, - то есть все-таки в курсе про Тихановского, хоть и не помнит его фамилию.









- В белорусско-российских отношениях основной камень преткновения - это чисто экономический момент, цена на газ?





- Основной камень преткновения - это Александр Григорьевич Лукашенко, а не углеводороды. Газпром по арбитражу европейскому Украине 3 миллиарда выплатил, полякам - 1,5 млрд евро. А с вас 165 миллионов требует. Где логика экономическая, если уж на то пошло? Вот вы можете себе представить, чтобы Соединенные Штаты счет какой-то выкатили союзному государству, да они его еще дотируют, помогают! А из Москвы к Беларуси постоянно счета выставляют. А на Украину, с которой как бы конфликт, такие деньги уходят постоянно из Москвы! Огромные потоки! До 70 процентов денег, которые поступают в Украину, идут из России. А Беларуси каждую копеечку считают. Поэтому не экономика тут... А причина та, что Александр Григорьевич не хочет смириться, не хочет стать вассалом тех людей в Москве... Я считаю, что он (А. Лукашенко. - Авт.) абсолютно прав. И он очень популярный политик в России... У вас есть явное совершенно движение вперед, я его вижу, я его чувствую. А у нас скоро вся страна, как Беловежская пуща, будет: лесом зарастет, только зубров нету... Москва боится Лукашенко, боится Союзного государства. Боится примера успешного социального государства. Это невероятный пример при том давлении, как было в Беларуси - и с Запада, и с Востока. Да, у вас внутренние процессы, недовольство интеллигенции, усталость какая-то. Ну так вы живая нация, живая страна. Я не считаю, что слияние с современной Россией принесет Беларуси какую-то пользу. Москва просто боится маленькой Беларуси. У нас вообще ничего про вас не рассказывают и не показывают. Ни про агропредприятия, ни про холдинги, ни про МТЗ. У нас даже не знают, что они работают. Прорывайте эту блокаду, рассказывайте о себе! - дал совет коллега.





Вечером Шевченко с супругой в сопровождении главы БСЖ, политического обозревателя Белтелерадиокомпании Андрея Кривошеева отправился в деревню Щербово Каменецкого района. Там в 1903 году родился дед Максима, будущий профессор университета Гумбольдта (Берлин), доктор педагогических наук Василий Фомич Юськович. Сам он, по воспоминаниям журналиста, говорил, что его родителей звали Томаш и Аксинья. А вот остались ли в Щербово старожилы, которые помнят Юськовичей и другую ветвь их рода, Бублевичей, Максим Шевченко обещал рассказать в соцсетях по итогам поездки.