В Беларуси стартует новый этап избирательной кампании





До 14 июля включительно ЦИК будет проводить регистрацию кандидатов в Президенты. Претендента зарегистрируют, если он соответствует требованиям законодательства и набрал не менее 100 тыс. действительных подписей избирателей.





Напомним, 2 июля стало известно, что документы для регистрации в качестве кандидата на пост Президента подали все претенденты.





С 14 июля начнется предвыборная агитация. Далее, на 4-8 августа, запланировано проведение досрочного голосования. Выборы Президента Беларуси состоятся 9 августа.