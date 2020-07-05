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В Беларуси стартует новый этап избирательной кампании

В Беларуси завершился второй этап избирательной кампании, в ходе которого претенденты на пост Президента Беларуси подавали документы для регистрации. Следующая предвыборная часть, согласно календарному плану, стартует сегодня, 5 июля, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


До 14 июля включительно ЦИК будет проводить регистрацию кандидатов в Президенты. Претендента зарегистрируют, если он соответствует требованиям законодательства и набрал не менее 100 тыс. действительных подписей избирателей.

Напомним, 2 июля стало известно, что документы для регистрации в качестве кандидата на пост Президента подали все претенденты.

С 14 июля начнется предвыборная агитация. Далее, на 4-8 августа, запланировано проведение досрочного голосования. Выборы Президента Беларуси состоятся 9 августа.
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