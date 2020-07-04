Павел Усов: «После выборов будет милитаристский режим»

Майк Помпео в поздравлении белорусских граждан с государственным праздником независимости призвал официальный Минск сделать все возможное, чтобы президентские выборы в Беларуси были свободными и справедливыми, с участием широкого круга кандидатов и со свободой собраний для граждан. Пока что со свободой собраний очевидные проблемы. Днем ранее госсекретарь Соединенных Штатовв поздравлении белорусских граждан с государственным праздником независимости призвал официальный Минск сделать все возможное, чтобы президентские выборы в Беларуси были свободными и справедливыми, с участием широкого круга кандидатов и со свободой собраний для граждан. Пока что со свободой собраний очевидные проблемы. На День Независимости в разных городах Беларуси задержали как минимум 17 человек.





Пока в центре Минска, перекрытом автозаками и людьми в штатском, Александр Лукашенко с сыновьями возлагал цветы к памятнику Победы, в Бресте спецназовцы в масках задерживали людей, собравшихся у Театра эстрады. Задерживали за несанкционированные аплодисменты. Как пояснила пресс-служба МВД, таким образом милиционеры охраняли общественный порядок. Относительно семи задержанных начали административный процесс.





Задержания всех без разбора – это сознательная стратегия бархатного террора против народа, прежде всего тех, кто обычно не был политически активным, считает политолог Павел Усов.





«Основное, чего боится на сегодня действующий политический режим – бесконтрольного всебелорусского протеста и недовольства. Особенно если это сконцентрируется в какой-то одной дате, например, 9 августа», – говорит специалист.





Задержания, в том числе прямо на выходе из дома, прошли в Гомеле, Могилеве, Мостах, Борисове и Молодечно. В столице милиционеры вывезли на автобусе беременную женщину с мужем, которые просто присутствовали на торжествах с участием Александра Лукашенко.





До сих пор власть Лукашенко держалась прежде всего на покупке лояльности избирателей, считает политолог Сергей Николюк. Но в этом году эта система показала свою слабость.





«В этом году ситуация в экономике явно негативная, ВВП сокращается, а официально доходы продолжают расти. И вот уже июль, а в июле повысили пенсии. Это безусловно главный ресурс власти», – подчеркивает Сергей Николюк.





Как подсчитали международные негосударственные организации, в этом году Беларусь на последнем месте в «индексу запрета пыток» среди 8 стран ОБСЕ.





«Лукашенко не делает ничего, чтобы каким-то образом вернуть общество к внутренней стабильности, этих ресурсов нет, так как его власть для большинства стала незаконной. Люди видят, что она опирается исключительно на силу», – объясняет Павел Усов.





Как считает Павел Усов, после выборов политический режим Александра Лукашенко окончательно оформится как милитаристский режим, который существует за счет репрессий, а не общественной поддержки.











