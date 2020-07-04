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Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем ПАО Сбербанк Германом Грефом, Прежде всего на нас оказывает влияние политическая ситуация, сказал президент Беларусив ходе встречи с председателем ПАО Сбербанк передает корреспондент Sputnik.





По словам президента, Греф прибыл в Минск, несмотря на целый ряд пандемий. Глава государства уточнил: мы пять насчитали, которые на нас так или иначе воздействуют или касаются, начиная с пандемии углеводородной, медицинской или здравоохранения, политической, экономической, как последствие - инфопандемия.





"Мы в этих пандемиях вертимся постоянно. На нас, конечно, давлеет политика, вы это прекрасно знаете. Сегодня такой яркий народный политический день – День Независимости. Поэтому мне приятно вас видеть в Минске", - заявил белорусский президент.





Лукашенко выразил мнение, что Греф неравнодушно относится к развитию Беларуси. "Я очень часто думаю о наших отношениях. И задаю себе вопрос, как могло такое случиться. Люди с относительно разными, не только политическими и экономическими взглядами могут вот так близко сойтись и даже дружить", - сказал он.









"Поэтому я рад нашим отношениям, честное слово рад. Поскольку банковский этот вопрос у нас вдруг возник, я начинаю сопоставлять. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают. Я вижу Сбербанк России, который пришел в страну, где-то более полумиллиарда долларов договоров кредитных. Очень много у нас проектов появилось на следующую пятилетку", - рассказал Лукашенко.

После чего добавил, что белорусские власти хотят, как "в советские времена составить перечень объектов инновационных, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои".

Инновационный подарок

Президент Беларуси отметил, что хотел бы обсудить ряд проектов с главой Сбербанка. При этом он сказал, что будет рад приветствовать готовность банка к участию в их реализации.





"Вы всегда что-то новое перспективное рассказываете, что мы потом потихоньку внедряем, но не воруем, потому что вы добросовестно, добродушно нам все новации отдаете", - пошутил глава государства.

Лукашенко назвал инновационным подарок Сбербанка народу Беларуси в День Независимости. "Это система фонтанов, которую мы откроем. Мы их уже посмотрели в таком режиме тестовом. Нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси", - добавил он.





В свою очередь, Греф заверил белорусского президента, что ему сегодня приятно находиться в Минске. При этом он напомнил, что в прошлом году в белорусской столице состоялась Сбербанкиада: приезжало более 2,5 тысяч участников.





"Год назад договорились, что мы 3 июля откроем здесь фонтан. Это действительно инновационный фонтан. Мы впервые строили фонтан. Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях. Но никогда не делали фонтан на воде. И получился он грандиозным, как нам кажется", - заявил председатель правления ПАО Сбербанк.





По его словам, он видел его пока только на записи и хочет увидеть, как он работает вживую. "Мне кажется, это будет от нас с вами подарок жителям Минска и республики", - резюмировал он.



