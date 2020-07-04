Несмотря на целый ряд пандемий - фонтан открыли. Лукашенко насчитал в Минске пять пандемий
В белорусскую столицу на встречу с главой государства прибыл президент крупнейшего российского банка Герман Греф, чтобы открыть фонтан, созданный на средства Сбербанка.
фото БелТА
Прежде всего на нас оказывает влияние политическая ситуация, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем ПАО Сбербанк Германом Грефом, передает корреспондент Sputnik.
По словам президента, Греф прибыл в Минск, несмотря на целый ряд пандемий. Глава государства уточнил: мы пять насчитали, которые на нас так или иначе воздействуют или касаются, начиная с пандемии углеводородной, медицинской или здравоохранения, политической, экономической, как последствие - инфопандемия.
"Мы в этих пандемиях вертимся постоянно. На нас, конечно, давлеет политика, вы это прекрасно знаете. Сегодня такой яркий народный политический день – День Независимости. Поэтому мне приятно вас видеть в Минске", - заявил белорусский президент.
Лукашенко выразил мнение, что Греф неравнодушно относится к развитию Беларуси. "Я очень часто думаю о наших отношениях. И задаю себе вопрос, как могло такое случиться. Люди с относительно разными, не только политическими и экономическими взглядами могут вот так близко сойтись и даже дружить", - сказал он.
"Поэтому я рад нашим отношениям, честное слово рад. Поскольку банковский этот вопрос у нас вдруг возник, я начинаю сопоставлять. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают. Я вижу Сбербанк России, который пришел в страну, где-то более полумиллиарда долларов договоров кредитных. Очень много у нас проектов появилось на следующую пятилетку", - рассказал Лукашенко.
После чего добавил, что белорусские власти хотят, как "в советские времена составить перечень объектов инновационных, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои".
Инновационный подарок
Президент Беларуси отметил, что хотел бы обсудить ряд проектов с главой Сбербанка. При этом он сказал, что будет рад приветствовать готовность банка к участию в их реализации.
"Вы всегда что-то новое перспективное рассказываете, что мы потом потихоньку внедряем, но не воруем, потому что вы добросовестно, добродушно нам все новации отдаете", - пошутил глава государства.
Лукашенко назвал инновационным подарок Сбербанка народу Беларуси в День Независимости. "Это система фонтанов, которую мы откроем. Мы их уже посмотрели в таком режиме тестовом. Нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси", - добавил он.
В свою очередь, Греф заверил белорусского президента, что ему сегодня приятно находиться в Минске. При этом он напомнил, что в прошлом году в белорусской столице состоялась Сбербанкиада: приезжало более 2,5 тысяч участников.
"Год назад договорились, что мы 3 июля откроем здесь фонтан. Это действительно инновационный фонтан. Мы впервые строили фонтан. Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях. Но никогда не делали фонтан на воде. И получился он грандиозным, как нам кажется", - заявил председатель правления ПАО Сбербанк.
По его словам, он видел его пока только на записи и хочет увидеть, как он работает вживую. "Мне кажется, это будет от нас с вами подарок жителям Минска и республики", - резюмировал он.
20:12 04/07/2020
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