Цепкало: «До полного освобождения всей страны оставалось совсем немного времени...»
3 июля он по-своему поздравил белорусский народ со своей страницы в “Фейсбуке”.
“Я мечтаю о том, чтобы Днём окончательного освобождения Беларуси от режима, который презирает белорусский народ, называя его “народишко”, стал день 9 августа”, — пишет претендент в кандидаты президента, предприниматель Валерий Цепкало.
Политик рассказал в какой стране будут жить дети ит внуки: "Я хочу, чтобы наши дети и внуки гордились нами, потому что мы смогли найти в себе силы обрести человеческое достоинство и стать свободными людьми. Они будут гордиться нами, потому что будут жить в другой стране!
Стране, в которой люди чувствуют себя хозяевами, а не подневольными крепостными. Стране, где они смогут свободно трудиться. Не из-под палки, а потому что чувствуют Беларусь своей.
Они будут жить в стране, где можно открыто, свободно и без боязни выражать свое мнение. Где будет независимый парламент, выражающий мнение избирателей. Где будут независимые суды, которые будут рассматривать дела по справедливости и закону, а не по звонку «сверху».
Они будут жить в стране, где из стиля политического руководства устранена вульгарность, хамство и грубость».
Выборы президента Республики Беларусь пройдут 9 августа.
Напомним:
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"Белорусский партизан"
17:28 04/07/2020
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