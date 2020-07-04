“Я мечтаю о том, чтобы Днём окончательного освобождения Беларуси от режима, который презирает белорусский народ, называя его “народишко”, стал день 9 августа”, — пишет претендент в кандидаты президента, предприниматель Валерий Цепкало.

Политик рассказал в какой стране будут жить дети ит внуки: "Я хочу, чтобы наши дети и внуки гордились нами, потому что мы смогли найти в себе силы обрести человеческое достоинство и стать свободными людьми. Они будут гордиться нами, потому что будут жить в другой стране!

Стране, в которой люди чувствуют себя хозяевами, а не подневольными крепостными. Стране, где они смогут свободно трудиться. Не из-под палки, а потому что чувствуют Беларусь своей.









Они будут жить в стране, где можно открыто, свободно и без боязни выражать свое мнение. Где будет независимый парламент, выражающий мнение избирателей. Где будут независимые суды, которые будут рассматривать дела по справедливости и закону, а не по звонку «сверху».

Они будут жить в стране, где из стиля политического руководства устранена вульгарность, хамство и грубость».





Выборы президента Республики Беларусь пройдут 9 августа.

Напомним: