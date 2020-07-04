Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".





Второе место рейтинга осталось, как и в мае, за президентом США Дональдом Трампом, у него 96 тыс. 901 упоминание в СМИ, мэр Москвы Сергей Собянин - на третьей строчке рейтинга (59 тыс. 696 упоминаний).





Значительно улучшил свою позицию президент Беларуси Александр Лукашенко, поднявшись в июне с восьмого на четвертое место (50 тыс. 860) и потеснив на одну позицию президента Украины Владимира Зеленского, у последнего пятое место и 48 тыс. 200 ссылок.





Далее на шестом месте премьер-министр РФ Михаил Мишустин (47 тыс. 749 ссылок), на седьмом - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (37 тыс. 769 упоминаний).









"Антигерой" месяца актер Михаил Ефремов, участник смертельно ДПТ, попал на восьмое место в топ-10 с 35 тыс. 884 ссылками.





Далее в топ-10 СКАН следуют губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (24 тыс. 377 упоминаний, девятое место).





Замыкает "десятку" глава ЦИК Элла Памфилова, которая в июне провела успешную подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию (19 тыс. 214 ссылок).





Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.





СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.





В настоящее время в "СКАН" доступны 45 тыс. источников. Ежедневно в систему поступает более 600 тыс. документов.











