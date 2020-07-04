Чего ждать от президентской кампании в Беларуси дальше?

После того, как ЦИК посчитал голоса, шансы пройти регистрацию и стать кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в Беларуси 9 августа, утратил один из трех главных соперников Александра Лукашенко — бывший дипломат и экс-глава «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало. А экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, несмотря на то, что находится под арестом из-за обвинения по делу Белгазпромбанка, продолжает предвыборную гонку.





Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Екатерина Шматина считает, что такая ситуация объясняется высокой общественной поддержкой Бабарико:





— Если бы его подписи не признали, то это вызвало бы еще больше протестов в обществе. А за Цепкало люди на улицы не выходят и не собираются, поэтому власти решили, что снять его с гонки можно уже на этом этапе, — пояснила аналитик DW.





По словам главы варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павла Усова, ожидалось, что главный удар будет нанесен по Виктору Бабарико:





— Видимо, власти решили дезориентировать общество, чье внимание сейчас сосредоточено вокруг Бабарико. Сняв первым Цепкало, они снижают градус напряжения и создают иллюзию, что, может быть, Бабарико еще будет зарегистрирован кандидатом.





Но политолог убежден, что власти Беларуси не заинтересованы в том, чтобы оставлять на политической арене видных кандидатов.









Стать кандидатом в президенты потенциально может и жена блогера Сергея Тихановского Светлана, на пикетах в поддержку которой в Минске собирались километровые очереди.





— В связи с тем, что Сергей под арестом, а Светлана стала меньше появляться на публике, их популярность падает. Более того, власти разгромили почти всю ее команду, поэтому теперь она не представляет никакой угрозы, — считает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.





Имена тех, кто все же будет зарегистрирован кандидатом в президенты Беларуси, ЦИК должна объявить через 2 недели. В теории, претендентов еще могут снять с предвыборной гонки на этапе проверки документов, предоставляемых в Центризбирком — например, декларации о доходах.





Эксперты сходятся во мнении, что Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень станут кандидатами в президенты Беларуси.





— Исходя из нынешнего положения вещей, точно оставят трех фейковых кандидатов, для того, чтобы сохранить иллюзию демократичности, хотя в это уже давно никто не верит, — говорит Павел Усов.





Относительно допуска к выборам фаворитов избирательной гонки, Андрей Егоров говорит, что пока можно лишь спекулировать, на основании чего их могут «срезать» и «срежут» ли вообще:





— Я считаю, что хедлайнеров (Бабарико и Тихановскую) все же зарегистрируют, так как цель властей сейчас — выиграть в электоральном поле, изобразить так называемую победу на так называемых выборах.





Политолог Екатерина Шматина, в свою очередь, указывает, что в подсчете голосов не стоит ожидать сюрпризов от белорусского ЦИК.





— Любой перспективный узнаваемый кандидат по традиции белорусских выборов получит пару процентов, а глава государства одержит элегантную победу. Мы видели это раньше и едва ли это поменяется сейчас, — считает она.



