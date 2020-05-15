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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Составлены медиапортреты потенциальных кандидатов на пост президента Беларуси

Этой весной белорусы узнали, что в стране есть люди, способные не только претендовать на пост Президента республики, но и выстраивать свою предвыборную медийную стратегию. То есть, общаться с прессой, организовывать оперативные комментарии через онлайн стримы, вести соцсети и работать на публике в оффлайне.


Все это стало возможным благодаря не только командам потенциальных кандидатов на пост президента. Но и тому, что за прошедшие с прошлых выборов 7 лет в стране расширилась интернет-аудитория, прежде всего, аудитория соцсетей, увеличилось число медиа и качественно, технологично прокачались редакции. 

marketing.by проанализировал первую бурную политическую медиаактивность претендентов на пост Президента. Их медиапортреты составила по заказу портала система мониторинга LOOQME. 

Период исследования - 15.05.2020 - 15.06.2020 (то есть до задержания Бабарико, которая произошла 18 июня) .

Рассматривая общее медиаполе, стоит обратить внимание, что в разных типах СМИ кандидаты на пост главы государства представлены в разном порядке по количеству упоминаний.

Если в соцсетях Валерий Цепкало на 2 месте по количеству сообщений, а Светлана Тихановская на 3, то для СМИ они меняются местами.

То же самое с Анной Канопацкой и Андреем Дмитриевым.

А вот лидером упоминаний и в СМИ, и в соцсетях является Виктор Бабарико. И если для СМИ его доля составляет 34,7%, то для соцсетей почти 2/3.

Ниже всех медиаактивность у Сергея Череченя.

Вовлеченность в соцсетях также не пропорциональна количеству упоминаний. 
Несмотря на то, что у Валерия Цепкало количество упоминаний в соцсетях меньше, чем у лидера Виктора Бабарико более чем в 2 раза, но по вовлеченности Цепкало опередил всех других кандидатов. Посты, где он упоминался, активно комментировались и много «лайкались». У него больше всего просмотров на Youtube.

В СМИ значительный охват у В. Бабарико и С. Тихановской. Это обусловлено их большей медиапредставленностью по сравнению с остальными.

Негатив по всем кандидатам как в СМИ, так и в соцсетях касается попыток разоблачить, показать причастность к противоправной деятельности или же это новости про аресты, критика из уст политологов/экспертов.

К позитиву отнесена информация о том, что кандидаты успешно собирают подписи в свою поддержку, проводят встречи/митинги и сколько граждан уже их поддерживает/готовы поддержать. 

Среди источников ТОП-100 в СМИ не было явных защитников или оппонентов. Ресурсы достаточно равномерно размещали публикации как в позитивном ключе, так и негати м. В соцсетях больше всего негатива и позитива было на facebook, поскольку на него припадает почти половина (49%) всех сообщений. 

Правда, после 18 июня ситуация резко изменилась, так как госСМИ и близкие к ним ресурсы резко обрушились и на Виктора Бабарико, и на Валерия Цепкало, -- Ред. 

По регионам упоминаний: для СМИ самыми активными были общенациональные источники, для соцсетей - минские аккаунты.
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