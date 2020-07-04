



В чпстности бывший помощник депутата Канопацкой Денис Тихоненко так прокомментировал происходящее:





- Читаю все новости, связанные с проходящей избирательной кампанией. Из них много интервью потенциальных кандидатов в президенты. Отдельные попадают в папку "Врать не мешки ворочать".





Из последнего. Анна Канопацкая заявила, что собрала, внимание, восемь тысяч подписей на БелАЗе. Ладно, опустим, что там всего около девяти тысяч работников и в основном жодинцев, которые единственный пикет Канопацкой в дождливый единственный день сбора подписей там обходили стороной. Так по данным Минской областной избирательной комиссии жодинских за Канопацкую всего 83 подписи, а всего по области только 811!





Вспоминаю заявленную лютую цифру в три тысячи подписей только за один день на трех пикетах Канопацкой в Бресте. Открываем данные Брестской областной. 271 подпись.





Аня, что с тобой случилось? Ты за год своей ложью и необдуманными поступками уничтожила все, что до этого было сделано. Зачем? Какова цена твоей лжи?, -- написал Тихоненко на своей странице в Фейсбук.





Позже свою мысль Тихоненко развил в комментариях.





"Смотрю Минск. >10.000 (подписей - Ред.) в Октябрьском районе. Всего пару месяцев назад чуть больше 1.000 ей собрали на парламентскую, и те зарубила комиссия. А тут 10-ка. Бред какой-то.





- Так а кто ей собирал сейчас? Я имею в виду те крохи которые она реально собрала.. Там же было несколько пикетов, -- поинтересовался у Тихоненко пользователь Сергей Лавренков.





Ответ: БНФ. Но там какая-то мутная история. Активисты разбрелись по всем выдвиженцам.





В общем, что касается Канопацкой и подписей, собранных за ее выдвижение: дело ясное, что дело мутное.





"Она резко изменилась летом 2019 года. Посмотрите статьи на тутбае за 2016-2018. Там практически одни восторженные комментарии. Что произошло с Анной я не знаю", -- написал Тихоненко.