Бывший помощник Канопацкой: Аня, что с тобой случилось? Ты за год своей ложью и необдуманными поступками уничтожила все, что до этого было сделано
Бывшая оппозиционная депутатка Анна Канопацкая в этой кампании может стать лидером по вранью и эпатажу. Удивлены все, кто ее знал. Или почти все.
В чпстности бывший помощник депутата Канопацкой Денис Тихоненко так прокомментировал происходящее:
- Читаю все новости, связанные с проходящей избирательной кампанией. Из них много интервью потенциальных кандидатов в президенты. Отдельные попадают в папку "Врать не мешки ворочать".
Из последнего. Анна Канопацкая заявила, что собрала, внимание, восемь тысяч подписей на БелАЗе. Ладно, опустим, что там всего около девяти тысяч работников и в основном жодинцев, которые единственный пикет Канопацкой в дождливый единственный день сбора подписей там обходили стороной. Так по данным Минской областной избирательной комиссии жодинских за Канопацкую всего 83 подписи, а всего по области только 811!
Вспоминаю заявленную лютую цифру в три тысячи подписей только за один день на трех пикетах Канопацкой в Бресте. Открываем данные Брестской областной. 271 подпись.
Аня, что с тобой случилось? Ты за год своей ложью и необдуманными поступками уничтожила все, что до этого было сделано. Зачем? Какова цена твоей лжи?, -- написал Тихоненко на своей странице в Фейсбук.
Позже свою мысль Тихоненко развил в комментариях.
"Смотрю Минск. >10.000 (подписей - Ред.) в Октябрьском районе. Всего пару месяцев назад чуть больше 1.000 ей собрали на парламентскую, и те зарубила комиссия. А тут 10-ка. Бред какой-то.
- Так а кто ей собирал сейчас? Я имею в виду те крохи которые она реально собрала.. Там же было несколько пикетов, -- поинтересовался у Тихоненко пользователь Сергей Лавренков.
Ответ: БНФ. Но там какая-то мутная история. Активисты разбрелись по всем выдвиженцам.
В общем, что касается Канопацкой и подписей, собранных за ее выдвижение: дело ясное, что дело мутное.
"Она резко изменилась летом 2019 года. Посмотрите статьи на тутбае за 2016-2018. Там практически одни восторженные комментарии. Что произошло с Анной я не знаю", -- написал Тихоненко.
"Белорусский партизан"
13:25 04/07/2020
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