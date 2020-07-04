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Цепкало призвал защитить подписи. Что надо сделать?

Валерия Цепкало снимают с президентской гонки. Почти две трети подписей, поставленных за его выдвижение кандидатом в президенты, избирательные комиссии учитывать не делают. В связи с этим претендент обратился к тем, кто считает, что это несправедливо.

Цепкало призвал защитить подписи. Что надо сделать?
Дорогие друзья!

Месяц назад мы начали процесс сбора подписей. Исходя из имеющихся ресурсов и сжатых сроков, мы рассчитывали собрать более 120 тысяч подписей. Но благодаря вам, вашей активности и солидарности всего белорусского общества, мы смогли сделать невероятное!

Мы собрали 212 тысяч подписей, многократно тщательно поверили подписные листы, после чего 160 тысяч подписей передали в избирательные комиссии. К нашему большому сожалению и удивлению, большинство подписей было просто аннулировано!

Мы готовы и полны решимости защищать каждую отданную вами подпись. Нашей командой разработан четкий алгоритм, с помощью которого вы можете верифицировать вашу подпись, подтвердить что вы есть, доказать себе и всей стране, что на самом деле нас очень много!

Если вы оставляли подпись в поддержку, то свяжитесь со штабом через сайт, телеграм или вайбер бота, заполнив форму обратной связи. По мере поступления официальных данных из избирательных комиссий, мы сообщим была ли ваша подпись принята, либо забракована.

В случае, если ваша подпись была признана недействительной, наш штаб передаст вам инструкцию для дальнейших действий и восстановления справедливости.

Защитим вместе свободу наших голосов!

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