Цепкало призвал защитить подписи. Что надо сделать?

Дорогие друзья!





Месяц назад мы начали процесс сбора подписей. Исходя из имеющихся ресурсов и сжатых сроков, мы рассчитывали собрать более 120 тысяч подписей. Но благодаря вам, вашей активности и солидарности всего белорусского общества, мы смогли сделать невероятное!





Мы собрали 212 тысяч подписей, многократно тщательно поверили подписные листы, после чего 160 тысяч подписей передали в избирательные комиссии. К нашему большому сожалению и удивлению, большинство подписей было просто аннулировано!





Мы готовы и полны решимости защищать каждую отданную вами подпись. Нашей командой разработан четкий алгоритм, с помощью которого вы можете верифицировать вашу подпись, подтвердить что вы есть, доказать себе и всей стране, что на самом деле нас очень много!





Если вы оставляли подпись в поддержку, то свяжитесь со штабом через сайт, телеграм или вайбер бота, заполнив форму обратной связи. По мере поступления официальных данных из избирательных комиссий, мы сообщим была ли ваша подпись принята, либо забракована.





В случае, если ваша подпись была признана недействительной, наш штаб передаст вам инструкцию для дальнейших действий и восстановления справедливости.





Защитим вместе свободу наших голосов!



