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До трех лет за стримы. В Беларуси задержаны уже восемь блогеров, критиковавших Лукашенко

Президентская кампания в Беларуси принимает разнообразные формы — от превентивных задержаний активистов на улицах до масштабного расследования предполагаемых нарушений в Белгазпромбанке, которым руководил объявивший о своем выдвижении Виктор Бабарико.

До трех лет за стримы. В Беларуси задержаны уже восемь блогеров, критиковавших Лукашенко
Сбор подписей за выдвижение кандидата в президенты Светланы Тихановской, фото Белсат
Но первыми под волну предвыборных репрессий попали белорусские блогеры — ведущие ютуб- и телеграм-каналов. «Медиазона» напоминает, о чем они рассказывали своей аудитории и в чем теперь обвиняются.

С начала предвыборной кампании как минимум восемь белорусских блогеров оказались фигурантами уголовных дел по статье 342 УК РБ — организация, подготовка либо участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Всего за это время правозащитный центр «Вясна» насчитал в стране 17 арестованных по статье 342 УК; многие из них — сторонники ведущего канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, объявившего о выдвижении в президенты.

«Страна для жизни»

243 тысячи подписчиков. Зарегистрирован на YouTube в марте 2019 года

Белорусские блогеры оказались в фокусе внимания силовиков в мае, когда парламент должен был назначить дату президентских выборов. Первым оказался задержан объявивший о президентских амбициях автор ютуб-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский. Из-за отказа ЦИК в регистрации инициативной группы блогера в избирательную кампанию включилась его жена Светлана, а сам Тихановский возглавил ее группу.

Отбыв административный арест, он отправился в поездку по регионам, но 29 мая в Гродно был снова задержан из-за потасовки с милицией, в которую вылилась очередная встреча с подписчиками. Вскоре Тихановскому предъявили обвинения по части 1 статьи 342 УК РБ — организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Вместе с ним милиция задержала и нескольких сторонников. Чуть позже к обвинению добавилась статья 191 УК — воспрепятствование проведению выборов.

Канал «Страна для жизни» Сергей Тихановский завел в 2019 году. Ведущий давал слово рядовым белорусам, которые рассказывали о своей жизни и проблемах; блогер ездил по регионам с камерой и вел стримы, фиксируя картину растущего недовольства низкими зарплатами и пенсиями, а также несменяемостью президента.

После ареста Сергея Тихановского канал «Страна для жизни» не обновляется; последний ролик был снят на пикете в день задержания стримера. Тогда «Медиазона» писала, что на канал Тихановского подписано 79 тысяч человек. За два месяца их количество выросло до 243 тысяч (на 1 июля). В белорусском политическом ютубе «Страна для жизни» уступает только каналу NEXTA (424 тысячи).

«Народный репортер»

51 тысяча подписчиков. Зарегистрирован на YouTube в сентябре 2013 года

Фигурантами уголовного дела по той же статье 342 УК стали брестские блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин. Вместе они ведут ютуб-канал «Народный репортер», на который подписаны 51 тысяча человек (для сравнения, население Бреста — 339 тысяч). Петрухин и Кабанов стали известны на фоне протестов против строительства и ввода в эксплуатацию Брестского аккумуляторного завода, которые в конце 2018 года переросли в еженедельные акции «кормления голубей». От экологической тематики «Народный репортер» перешел к прямой критике действующей власти. После задержания Кабанова и Петрухина канал не обновляется. В последние месяцы брестский дуэт активно поддерживал Сергея Тихановского; Александр Кабанов стал пресс-секретарем штаба его супруги Светланы.

«Слуцк для жизни»

13 тысяч подписчиков. Зарегистрирован на YouTube в ферале 2020 года

Один из фигурантов «дела Тихановского» — блогер из Слуцка Владимир Неронский. Он развивал собственный ютуб-канал «Слуцк для жизни» и участвовал в команде Сергея Тихановского.

Канал насчитывает 13 тысяч подписчиков (население Слуцка — 61 тысяча). Он зарегистрирован на YouTube в феврале, но первое видео датируется только 6 марта. В нем Неронский рассказывает, как мэр Слуцка Андрей Янчевский написал на него заявление в милицию за оскорбление.

«Слова "тварь", "отъевшийся" — это оскорбления для него», — комментирует заявление мэра Неронский. Вероятно, видео с предполагаемым оскорблением, на которое отреагировал Янчевский, позже было удалено с канала.

25 июня стало известно, в чем обвиняется Неронский: по версии следователей, 29 мая в Гродно по предварительному сговору с Тихановским и другими он «под формальным поводом сбора подписей за выдвижение Светланы Тихановской путем пикетирования организовал групповые действия в виде незаконного общественно-массового мероприятия» (часть 1 статьи 342). Кроме того, блогеру вменяют оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

«Серый Кот»

18,6 тысяч подписчиков. Зарегистрирован на YouTube в декабре 2010 года

Ютуб-блогер Дмитрий Козлов из города Барань Оршанского района Витебской области — фигурант еще одного уголовного дела по статье 342 УК. О возбуждении дела 30 июня сообщили правозащитники из центра «Вясна». Козлов — активист кампании «Европейская Беларусь» и сторонник Сергея Тихановского. В ютубе на его канал «Серый Кот» подписано 18,6 тысяч человек (население Барани — чуть больше 11 тысяч, райцентра Орши — 115 тысяч). В последние месяцы Козлов публиковал видео с пикетов в поддержку Светланы Тихановской, освещал уличные протесты и суды над активистами, а также ситуацию с распространением коронавируса.

В начале 2020 года Козлов получил 105 суток административного ареста по семи протоколам — за призывы к участию в уличных акциях против «углубленной интеграции» с Россией.

MozgON

76 тысяч подписчиков. Зарегистрирован на YouTube в январе 2014 года

Правозащитникам известно, что дело по статье 342 УК заведено и на автора канала MozgON Владимира Цыгановича, который тоже поддерживает Сергея Тихановского.

В последнее время блогер снимал видео о ходе предвыборной кампании. Особенно волновало Цыгановича постоянное повышение цен на автомобильное топливо — в марте 2020 года он получил 15 суток за призывы в интернете к несанционированной акции у офиса госконцерна «Белнефтехим» в Минске (часть 3 статьи 23.34 КоАП).

«Орша для жизни»

629 участников. Телеграм-чат создан 18 марта 2020 года

За участие в «цепи солидарности» 19 июня в Орше задержан блогер Александр Андреев — администратор телеграм-чата «Орша для жизни». Подробности уголовного дела в отношении Андреева неизвестны.

«Беларусь головного мозга»

173 тысячи подписчиков. Телеграм-канал создан в мае 2016 года

25 июня силовики пришли с обыском в квартиру Игоря Лосика — автора одного из самых крупных телеграм-каналов страны «Беларусь головного мозга» и внештатного консультанта «Радыё Свабода» по новым медиа; блогера задержали.

У телеграм-канала «Беларусь головного мозга» насчитывается 173 тысячи подписчиков; в твитере одноименный аккаунт читают 174 тысячи человек. Игорь Лосик активно освещал ход избирательной кампании и часто предавал огласке анонимные сообщения своих читателей — например, о принуждении поставить подпись за выдвижение Лукашенко, или ситуации с коронавирусом в белорусских больницах. Блогер анонсировал сбор средств на нужды медиков во время пандемии и на выплату штрафов протестующим.

Летом 2019 года в одном из своих выступлений Александр Лукашенко упомянул «умников», которые ставят под сомнение реалистичность поставленных им задач. Сам Игорь Лосик считает, что президенту показали публикацию в его канале, в которой он усомнился, что поручение Лукашенко о сборе 9,5 млн тонн зерна выполнимо.

Незадолго до задержания Лосик опубликовал несколько снимков, предположительно присланных действующими силовиками, в том числе сотрудниками Службы безопасности президента. Они сфотографировали свои погоны, шевроны и военные билеты рядом с самодельными плакатами — «Мы с народом», «Я/мы 97%» и тому подобными.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, выступая в день задержания Лосика в парламенте, говорил, что уличные протесты в стране «управляются через телеграм-каналы и через стрим радио "Свобода"». Редакция «Радыё Свабода» также потребовала освобождения своего консультанта.

Часть 1 статьи 342 УК РБ предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

Белорусские правозащитники признали всех задержанных блогеров политическими заключенными.
Анастасия Бойко, Минск
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