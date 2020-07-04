В Вильнюсе передали обращение президенту Науседе

В Вильнюсе «Литовская либеральная молодежь» совместно с представителями белорусского сообщества в Вильнюсе, возле президентского дворца, провела акцию солидарности «За демократическую Беларусь», чтобы поддержать граждан Беларуси «в их стремлении к переменам, к свободному и демократическому государству, которое будет руководствоваться верховенством закона и прозрачностью, основанными на международных стандартах и уважении к правам человека и ответственности перед своими гражданами».





Как сообщает корреспондент «Белсата», на акции присутствовали около 40 человек, среди которых были члены Сейма Литвы, евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, представители ЕГУ, Вильнюсского белорусского клуба «Сябрына» и другие местные белорусские организации.





Акция прошла возле президентского дворца. Фото: «Белсат»





Белорусская диаспора передала литовскому президенту Гитанасу Науседе обращение с призывом поддержать борьбу белорусов за перемены к свободному и демократическому государству, а также еще раз обратить внимание на проблемы, связанные с Островецкой АЭС. Под обращением подписались все участники акции.





Выступающие стремятся сейчас проводить акции не только возле белорусского посольства, но также возле различных правительственных учреждений и международных организаций, чтобы привлечь внимание к международной солидарности. Во время сегодняшней акции появилась идея организовать «Балтийский Путь» и присоединить к цепи и Минск. Сделать это по линии Вильнюс-Медининкай, Медининкай-Минск, чтобы показать единство, устремления к демократии. Участники акции призывают присоединиться к этой инициативе.





В швейцарской Женеве также вышли, чтобы поддержать белорусских протестующих.





Солидарные с белорусами выходят на акции в Европе. Фото из Женевы от зрителей





Участники акции принесли с собой бело-красно-белые и швейцарские флаги.





Требования справедливых выборов в Беларуси звучат в Женеве. Фото от зрителей

В руках они держали плакаты с требованием остановить диктатуру и репрессии в Беларуси.





А также принесли портреты некоторых заключенных.

К Адаму Мицкевичу

Акция в Кракове. Фото: belsat.eu





Также 3 июля акция прошла и в Польше – на главном рынке Кракова, возле памятника Адаму Мицкевичу.





Ее организатор – Белорусский дом в Варшаве – призывал выразить «солидарность белорусам, которые не побоялись пойти против режима».





Участники акции также принесли барабаны, с помощью которых озвучивали разнообразные кричалки, включая «Run, run, Таракан!».





Кроме того, акции запланированы в Германии.







