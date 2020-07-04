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Вчера, 3 июля, акции солидарности с Беларусью прошли в Вильнюсе, Женеве и Кракове

3 июля, в официальный День независимости Беларуси, в разных странах Европы прошли акции солидарности с белорусскими сторонниками демократических перемен.

В Вильнюсе передали обращение президенту Науседе

В Вильнюсе «Литовская либеральная молодежь» совместно с представителями белорусского сообщества в Вильнюсе, возле президентского дворца, провела акцию солидарности «За демократическую Беларусь», чтобы поддержать граждан Беларуси «в их стремлении к переменам, к свободному и демократическому государству, которое будет руководствоваться верховенством закона и прозрачностью, основанными на международных стандартах и уважении к правам человека и ответственности перед своими гражданами».

Как сообщает корреспондент «Белсата», на акции присутствовали около 40 человек, среди которых были члены Сейма Литвы, евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, представители ЕГУ, Вильнюсского белорусского клуба «Сябрына» и другие местные белорусские организации.

Акция прошла возле президентского дворца. Фото: «Белсат»

Белорусская диаспора передала литовскому президенту Гитанасу Науседе обращение с призывом поддержать борьбу белорусов за перемены к свободному и демократическому государству, а также еще раз обратить внимание на проблемы, связанные с Островецкой АЭС. Под обращением подписались все участники акции.

Выступающие стремятся сейчас проводить акции не только возле белорусского посольства, но также возле различных правительственных учреждений и международных организаций, чтобы привлечь внимание к международной солидарности. Во время сегодняшней акции появилась идея организовать «Балтийский Путь» и присоединить к цепи и Минск. Сделать это по линии Вильнюс-Медининкай, Медининкай-Минск, чтобы показать единство, устремления к демократии. Участники акции призывают присоединиться к этой инициативе.

В швейцарской Женеве также вышли, чтобы поддержать белорусских протестующих.

Солидарные с белорусами выходят на акции в Европе. Фото из Женевы от зрителей

Участники акции принесли с собой бело-красно-белые и швейцарские флаги.

Требования справедливых выборов в Беларуси звучат в Женеве. Фото от зрителей
В руках они держали плакаты с требованием остановить диктатуру и репрессии в Беларуси.

А также принесли портреты некоторых заключенных.

К Адаму Мицкевичу

Акция в Кракове. Фото: belsat.eu

Также 3 июля акция прошла и в Польше – на главном рынке Кракова, возле памятника Адаму Мицкевичу.

Ее организатор – Белорусский дом в Варшаве – призывал выразить «солидарность белорусам, которые не побоялись пойти против режима».

Участники акции также принесли барабаны, с помощью которых озвучивали разнообразные кричалки, включая «Run, run, Таракан!».

Кроме того, акции запланированы в Германии.
МГ/АА belsat.eu
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