



В пятницу 3 июля в Беларуси отмечали День независимости. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» , по всей стране было задержано минимум 17 человек, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей в рамках нынешней избирательной кампании. Только в Бресте было задержано семь человек.





По данным МВД, 3 июля на территории страны состоялось 361 праздничное мероприятие, в которых приняли участие около 300 тысяч человек. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено.



