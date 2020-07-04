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Правозащитники: 3 июля задержаны минимум 17 человек. А МВД говорит о единичных фактах нарушения общественного порядка

В отдельных случаях задержанные за совершение противоправных действий доставлялись для разбирательства в милицию, сообщают в МВД.


В пятницу 3 июля в Беларуси отмечали День независимости. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», по всей стране было задержано минимум 17 человек, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей в рамках нынешней избирательной кампании. Только в Бресте было задержано семь человек.

По данным МВД, 3 июля на территории страны состоялось 361 праздничное мероприятие, в которых приняли участие около 300 тысяч человек. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено.
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